Раздел: Авто
BMW показала прототипы горячих кроссоверов
BMW отказалась называть технические характеристики кроссоверов.
Воспользовавшись этапом гонок DTM в Нюрбургринге, компания BMW провела презентацию прототипов X3 M и X4 M.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.
Разработанные для предварительного просмотра, прототипы оснащены более спортивным передним бампером с тремя большими воздухозаборниками и вставками в виде сот. Автомобили также получили аэродинамические зеркала и легкосплавные диски.
X3 M и X4 M получили новую тормозную систему с синими суппортами, а также спортивную выхлопную систему с четырьмя патрубками. Задняя часть машин оснащена уникальным спойлером и модифицированным бампером.
BMW отказалась называть технические характеристики спортивных кроссоверов, но подтвердила, что они будут оснащаться недавно разработанным рядным 6-цилиндровым силовым агрегатом с технологией M TwinPower Turbo и высокими характеристиками. По слухам, это могут быть 3-литровые моторы мощностью 454 лошадиные силы.
Кроме нового двигателя, X3 M и X4 M будут оснащаться полноприводной системой М xDrive, которая разработана на основе такой же системы для M5. Компания утверждает, что она поможет получить максимальную тягу и крутящий момент для достижения чрезвычайно динамичных характеристик.
Читайте также: Skoda показала дизайн будущих кроссоверов
X3 M и X4 M также получат активный задний дифференциал и улучшенную спортивную подвеску для более острых и точных прохождений поворотов.
Воспользовавшись этапом гонок DTM в Нюрбургринге, компания BMW провела презентацию прототипов X3 M и X4 M.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.
Разработанные для предварительного просмотра, прототипы оснащены более спортивным передним бампером с тремя большими воздухозаборниками и вставками в виде сот. Автомобили также получили аэродинамические зеркала и легкосплавные диски.
X3 M и X4 M получили новую тормозную систему с синими суппортами, а также спортивную выхлопную систему с четырьмя патрубками. Задняя часть машин оснащена уникальным спойлером и модифицированным бампером.
BMW отказалась называть технические характеристики спортивных кроссоверов, но подтвердила, что они будут оснащаться недавно разработанным рядным 6-цилиндровым силовым агрегатом с технологией M TwinPower Turbo и высокими характеристиками. По слухам, это могут быть 3-литровые моторы мощностью 454 лошадиные силы.
Кроме нового двигателя, X3 M и X4 M будут оснащаться полноприводной системой М xDrive, которая разработана на основе такой же системы для M5. Компания утверждает, что она поможет получить максимальную тягу и крутящий момент для достижения чрезвычайно динамичных характеристик.
Читайте также: Skoda показала дизайн будущих кроссоверов
X3 M и X4 M также получат активный задний дифференциал и улучшенную спортивную подвеску для более острых и точных прохождений поворотов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
435
0
Также советуем посмотреть
- Смешные фотки, которые могли сделать только мужчины
- Конфузы людей, которым не стоило доверять фотошоп
- Веселимся: подборка отличных анекдотов на воскресенье
- Украина "глушит" российскую пропаганду на Донбассе
- Потешные животные, которых сфоткали в нужный момент
- Прикольные ситуации, которые могли произойти лишь в магазинах
- Смешные фотки детей, слишком рано узнавших правду о мире
- «Особо опасен»: соцсети высмеяли задержание ребенка в Санкт-Петербурге
- В Украине нашли забавное применение агитплакатам политических сил
- В США романтик с помощью полиции сделал девушке предложение
- В Армянске полностью остановили завод «Крымский титан»
- Улыбка до ушей: лучшие анекдоты для отличного настроения
- В Сети высмеяли желание скульптора создать памятник Путина «в полный рост»
- Грузчики устроили зажигательные танцы в аэропорту Лондона
- Сеть в восторге от парикмахера, отбившегося от воров шваброй
- Ситуация в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- В Сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
Оставьте свой комментарий