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Раздел: Авто  
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BMW показала прототипы горячих кроссоверов

BMW показала прототипы горячих кроссоверовBMW отказалась называть технические характеристики кроссоверов.

Воспользовавшись этапом гонок DTM в Нюрбургринге, компания BMW провела презентацию прототипов X3 M и X4 M.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.

Разработанные для предварительного просмотра, прототипы оснащены более спортивным передним бампером с тремя большими воздухозаборниками и вставками в виде сот. Автомобили также получили аэродинамические зеркала и легкосплавные диски.

X3 M и X4 M получили новую тормозную систему с синими суппортами, а также спортивную выхлопную систему с четырьмя патрубками. Задняя часть машин оснащена уникальным спойлером и модифицированным бампером.

BMW отказалась называть технические характеристики спортивных кроссоверов, но подтвердила, что они будут оснащаться недавно разработанным рядным 6-цилиндровым силовым агрегатом с технологией M TwinPower Turbo и высокими характеристиками. По слухам, это могут быть 3-литровые моторы мощностью 454 лошадиные силы.

Кроме нового двигателя, X3 M и X4 M будут оснащаться полноприводной системой М xDrive, которая разработана на основе такой же системы для M5. Компания утверждает, что она поможет получить максимальную тягу и крутящий момент для достижения чрезвычайно динамичных характеристик.

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X3 M и X4 M также получат активный задний дифференциал и улучшенную спортивную подвеску для более острых и точных прохождений поворотов.

BMW показала прототипы горячих кроссоверов
BMW показала прототипы горячих кроссоверов
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 Теги: BMW, кроссовер

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Вчера, 23:50 » Автор: Едгар Букмирза
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