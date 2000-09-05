Раздел: Авто
Эксперты составили рейтинг лучших китайских авто
В список вошли пять достойных моделей машин.
Несмотря на то, что китайские автомобили не отличается высоким качеством, кое-какие из них могут обладать надежностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Эксперты подготовили рейтинг китайских машин, на которых не стыдно ездить.
Первенство в составленном рейтинге завоевал Lifan Smily, который отличается качеством, несмотря на то, что получил несколько элементов от британских автомобилей. Автомобиль считается наиболее эффективной малолитражкой.
На втором месте расположился Lifan Solano II, который имеет привлекательное оформление и хорошие технические параметры. Автомобиль характеризуется экономичным мотором, обеспечивающим расход горючего 6,5 л на 100 км.
ТОП-3 замыкает Geely Emgrand X7, который отличается приемлемой ценой. Машину обустроили 1,8-литровым 125-сильным агрегатом, который затрачивает 8,1 л на 100 км.
В ТОП-5 вошли Haval H5 и Foton Sauvana. Первый отличается отличной ценой.
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Второй характеризуется приличными характеристиками, надежным двигателем и красивым дизайном.
Несмотря на то, что китайские автомобили не отличается высоким качеством, кое-какие из них могут обладать надежностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.
Эксперты подготовили рейтинг китайских машин, на которых не стыдно ездить.
Первенство в составленном рейтинге завоевал Lifan Smily, который отличается качеством, несмотря на то, что получил несколько элементов от британских автомобилей. Автомобиль считается наиболее эффективной малолитражкой.
На втором месте расположился Lifan Solano II, который имеет привлекательное оформление и хорошие технические параметры. Автомобиль характеризуется экономичным мотором, обеспечивающим расход горючего 6,5 л на 100 км.
ТОП-3 замыкает Geely Emgrand X7, который отличается приемлемой ценой. Машину обустроили 1,8-литровым 125-сильным агрегатом, который затрачивает 8,1 л на 100 км.
В ТОП-5 вошли Haval H5 и Foton Sauvana. Первый отличается отличной ценой.
Читайте также: Пешеходы проучили водителя, припарковавшегося на тротуаре
Второй характеризуется приличными характеристиками, надежным двигателем и красивым дизайном.
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