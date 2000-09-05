Раздел: Авто
Электрогрузовик Tesla Semi заметили на дорогах США
По заявлению производителя, от одного заряда грузовик может проехать 800 километров.
Прототип электрического грузовика Tesla Electric Semi был замечен в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.
Судя по всему, зарегестрированный в Неваде грузовик совершает турне по дорогам США, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Женщина, которая назвалась сотрудницей Tesla, разместила в своем блоге снимки внешнего вида фуры и ее кабины. По уверениям женщины, грузовик был доступен для съемки в течение часа.
Читатели сайта Electrek отследили путешествие этого автомобиля по США. За последние недели Tesla Electric Semi видели в Колорадо, Иллинойсе, Арканзасе и Айове. Поездка, по-видимому, является способом продемонстрировать дальность действия электромобилей.
На веб-сайте Tesla говорится, что Semi может разогнаться от 0 до 60 миль / ч за 20 секунд и имеет дальность 300 миль. Ожидаемая базовая цена составляет 150 000$. Вероятно, поездка посвящена и демонстрации диапазона перемещения.
Предполагается, что грузовик пойдет в серийное производство в 2019 году.
Как известно, в декабре прошлого года Tesla уже получила предзаказы на 285 беспилотных фур. Самый крупный предзаказ на покупку грузовиков сделала компания PepsiCo - 100 электрофур.
Читайте также: В пригороде Лондона найдена свалка элитных автомобилей
Возглавляемая Маском американская компания Tesla представила первый электрогрузовик Tesla Semi Truck 17 ноября 2017 года. Машина способна проехать на одном заряде 800 км. Semi Truck имеет четыре независимых электродвигателя на задних осях для максимальной мощности и ускорения, а также снижения затраты энергии на 1 км пути.
Прототип электрического грузовика Tesla Electric Semi был замечен в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.
Судя по всему, зарегестрированный в Неваде грузовик совершает турне по дорогам США, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Женщина, которая назвалась сотрудницей Tesla, разместила в своем блоге снимки внешнего вида фуры и ее кабины. По уверениям женщины, грузовик был доступен для съемки в течение часа.
Читатели сайта Electrek отследили путешествие этого автомобиля по США. За последние недели Tesla Electric Semi видели в Колорадо, Иллинойсе, Арканзасе и Айове. Поездка, по-видимому, является способом продемонстрировать дальность действия электромобилей.
На веб-сайте Tesla говорится, что Semi может разогнаться от 0 до 60 миль / ч за 20 секунд и имеет дальность 300 миль. Ожидаемая базовая цена составляет 150 000$. Вероятно, поездка посвящена и демонстрации диапазона перемещения.
Предполагается, что грузовик пойдет в серийное производство в 2019 году.
Как известно, в декабре прошлого года Tesla уже получила предзаказы на 285 беспилотных фур. Самый крупный предзаказ на покупку грузовиков сделала компания PepsiCo - 100 электрофур.
Читайте также: В пригороде Лондона найдена свалка элитных автомобилей
Возглавляемая Маском американская компания Tesla представила первый электрогрузовик Tesla Semi Truck 17 ноября 2017 года. Машина способна проехать на одном заряде 800 км. Semi Truck имеет четыре независимых электродвигателя на задних осях для максимальной мощности и ускорения, а также снижения затраты энергии на 1 км пути.
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