Раздел: Авто
Mazda провела обновление своего компактного кроссовера CX-3
Кроссовер должен получить двигатель SkyActiv-X.
Японская компания Mazda в этом году провела обновление своего компактного кроссовера CX-3, но уже в 2020 году представит машину нового поколения. Она должна заметно увеличиться в размерах, превратившись в конкурента кроссоверам Toyota C-HR и Hyundai Kona.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Нынешняя Mazda CX-3 построена на платформе хэтчбека B-класса Mazda 2, но в основу новой модели ляжет платформа более крупной «трешки». Причем, по данным австралийского издания Go Auto, это будет совершенно новая платформа Skyactive II от новой Mazda 3, которую должны представить в 2019 году.
Благодаря этому у нового кроссовера будет значительно более прочный и жесткий кузов. Кроме того, заднюю многорычажную подвеску заменят на гораздо более простую полузависимую схему. Такая подвеска гораздо проще и дешевле, хотя главным преимуществом директор по разработке Кёши Фудживара называет меньший уровень шума. «В плане дорожного шума новая подвеска гораздо лучше многорычажной схемы. Прежде мы получали от прессы много жалоб на повышенный уровень шума» - сказал Фудживара журналистам.
Новый кроссовер должен также получить двигатель SkyActiv-X революционной конструкции - он бензиновый, но воспламенение горючей смеси происходит от сжатия, словно в дизеле. При этом на части режимов работает традиционная система зажигания с искровыми свечами. По всей видимости, такие моторы получат машины в богатых комплектациях sTouring и Akari.
Двигатель SkyActiv-X объемом два литра с компрессором Roots будет развивать около 190 лошадиных сил. В паре с ним будет предлагаться ручная шестиступенчатая коробка передач либо шестидиапазонный гидромеханический «автомат».
Читайте также: Hyundai Kona: первое изображение нового компактного кроссовера
Новый кроссовер должен исправить основные недостатки машины первого поколения, которую выпускают с 2014 года. Ведь компании Mazda c кроссовером CX-3 не удалось добиться успеха на важном американском рынке: в 2017 году в США было реализовано менее 17 тысяч машин. В России Mazda CX-3 не продается: у нас Mazda предлагает кроссоверы двух моделей - среднеразмерный CX-5 и крупный CX-9.
Японская компания Mazda в этом году провела обновление своего компактного кроссовера CX-3, но уже в 2020 году представит машину нового поколения. Она должна заметно увеличиться в размерах, превратившись в конкурента кроссоверам Toyota C-HR и Hyundai Kona.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Нынешняя Mazda CX-3 построена на платформе хэтчбека B-класса Mazda 2, но в основу новой модели ляжет платформа более крупной «трешки». Причем, по данным австралийского издания Go Auto, это будет совершенно новая платформа Skyactive II от новой Mazda 3, которую должны представить в 2019 году.
Благодаря этому у нового кроссовера будет значительно более прочный и жесткий кузов. Кроме того, заднюю многорычажную подвеску заменят на гораздо более простую полузависимую схему. Такая подвеска гораздо проще и дешевле, хотя главным преимуществом директор по разработке Кёши Фудживара называет меньший уровень шума. «В плане дорожного шума новая подвеска гораздо лучше многорычажной схемы. Прежде мы получали от прессы много жалоб на повышенный уровень шума» - сказал Фудживара журналистам.
Новый кроссовер должен также получить двигатель SkyActiv-X революционной конструкции - он бензиновый, но воспламенение горючей смеси происходит от сжатия, словно в дизеле. При этом на части режимов работает традиционная система зажигания с искровыми свечами. По всей видимости, такие моторы получат машины в богатых комплектациях sTouring и Akari.
Двигатель SkyActiv-X объемом два литра с компрессором Roots будет развивать около 190 лошадиных сил. В паре с ним будет предлагаться ручная шестиступенчатая коробка передач либо шестидиапазонный гидромеханический «автомат».
Читайте также: Hyundai Kona: первое изображение нового компактного кроссовера
Новый кроссовер должен исправить основные недостатки машины первого поколения, которую выпускают с 2014 года. Ведь компании Mazda c кроссовером CX-3 не удалось добиться успеха на важном американском рынке: в 2017 году в США было реализовано менее 17 тысяч машин. В России Mazda CX-3 не продается: у нас Mazda предлагает кроссоверы двух моделей - среднеразмерный CX-5 и крупный CX-9.
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