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Раздел: Авто  
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Грузовой автомобиль Tesla начал свой путь по США

Грузовой автомобиль Tesla начал свой путь по СШАДинамика нового электромобиля не вызывает вопросов у специалистов.

Недавно на дорогах США был замечен грузовой автомобиль Tesla Semi. Модель была представлена компанией ещё в прошлом году. Традиционно продвижение на рынок созданий Илона Маска окутано тайной – компания не разглашает деталей и подробностей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto-fan.com.ua.

По плану сейчас проходят тестовые испытания.

Первый грузовик от одного из лидеров электрического автомобилестроения по информации производителя должен проехать на одном заряде своих батарей 800 километров. Это очень хороший показатель для грузового транспорта. Но оценка перспектив эксплуатации будет зависеть от грузоподъёмности и собственной массы, которая во многом зависит от веса батарей. Эти параметры грузовика от Tesla пока остаются неизвестными.

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По сообщениям инженеров он будет разгоняться до сотни километров в час всего за 5 секунд.
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 Теги: Tesla, США

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Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
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