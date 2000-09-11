Грузовой автомобиль Tesla начал свой путь по США

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Электрогрузовик Tesla Semi заметили на дорогах США По заявлению производителя, от одного заряда грузовик может проехать 800 километров.

Грузовик Tesla Semi сможет проехать без подзарядки до 1000 км Илон Маск рассказал о серийном электрическом грузовике Semi, на который компания Tesla уже получила около двух тысяч заказов.

Tesla представила первый электрический грузовик Илон Маск заявляет, что сделан шаг, который освободит экономику от использования ископаемого топлива.

Tesla раскрыла новое изображение своего первого грузовика По предварительным данным, электрический грузовик Semi сможет проехать без подзарядки от 320 до 480 километров.