Раздел: Авто
Грузовой автомобиль Tesla начал свой путь по США
Динамика нового электромобиля не вызывает вопросов у специалистов.
Недавно на дорогах США был замечен грузовой автомобиль Tesla Semi. Модель была представлена компанией ещё в прошлом году. Традиционно продвижение на рынок созданий Илона Маска окутано тайной – компания не разглашает деталей и подробностей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto-fan.com.ua.
По плану сейчас проходят тестовые испытания.
Первый грузовик от одного из лидеров электрического автомобилестроения по информации производителя должен проехать на одном заряде своих батарей 800 километров. Это очень хороший показатель для грузового транспорта. Но оценка перспектив эксплуатации будет зависеть от грузоподъёмности и собственной массы, которая во многом зависит от веса батарей. Эти параметры грузовика от Tesla пока остаются неизвестными.
Читайте также: В Киеве грузовой автомобиль застрял под мостом
По сообщениям инженеров он будет разгоняться до сотни километров в час всего за 5 секунд.
Недавно на дорогах США был замечен грузовой автомобиль Tesla Semi. Модель была представлена компанией ещё в прошлом году. Традиционно продвижение на рынок созданий Илона Маска окутано тайной – компания не разглашает деталей и подробностей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto-fan.com.ua.
По плану сейчас проходят тестовые испытания.
Первый грузовик от одного из лидеров электрического автомобилестроения по информации производителя должен проехать на одном заряде своих батарей 800 километров. Это очень хороший показатель для грузового транспорта. Но оценка перспектив эксплуатации будет зависеть от грузоподъёмности и собственной массы, которая во многом зависит от веса батарей. Эти параметры грузовика от Tesla пока остаются неизвестными.
Читайте также: В Киеве грузовой автомобиль застрял под мостом
По сообщениям инженеров он будет разгоняться до сотни километров в час всего за 5 секунд.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
210
0
Также советуем посмотреть
- Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
- Кулинарные провалы, над которыми остается лишь посмеяться
- В Украине отреагировали на заявление Пескова по узникам
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- Начните неделю с улыбки: свежие анекдоты на понедельник
- В Кремле цинично ответили на предложение обмена заключенными
- Женщина нашла забавное применение фотке сына, уехавшего на учебу
- Ретро-снимки, доказывающие, что у наших предков тоже было чувство юмора
- Настойчивого морского льва четыре дня не могли согнать с газона
- Плевок в глаза украинскому обществу
- В США засняли на камеру самого неудачливого в мире грабителя
- На армии экономить нельзя
- В Украине увеличили сроки призыва на срочную военную службу
- Захарова насмешила соцсети мини-юбкой с чулками
- Що потрібно для успішних переговорів з МВФ
- Беременная оригинально проучила парня, "застолбившего" сумкой место в автобусе
- Решила, что Карлсон: сбежавшую корову нашли на крыше гаража
- В Украине начинается предвыборное обострение
- На Донбассе расформированы подразделения охраны Захарченко, - ГУР
- Задержания в России высмеяли меткой карикатурой
- О шикарной афере НБУ
- Все включено: в Италии для кошек открыли пятизвездочный отель
- В Армянске не обнаружено вредных веществ в воздухе
- Покажите Петрова и Скрипаля
- «Урна умнее»: Путин не сумел подружиться с техникой
- Новый главарь «ДНР» насмешил соцсети странной фоткой
- Владимиру Балуху отказали в апелляции
- Глобалізація та інформація: власні спостереження
- Спасатели начали подвоз питьевой воды в Авдеевку
- Агентам ГРУ не везет
Оставьте свой комментарий