» » Известный Jaguar из шпионского фильма уйдет с молотка
Раздел: Авто  
0

Известный Jaguar из шпионского фильма уйдет с молотка

Известный Jaguar из шпионского фильма уйдет с молотка Это один из семи экземпляров C-X75, снимавшихся в фильме.

Британский дилер Kaaimans International выставил на продажу один из семи суперкаров Jaguar C-X75, принимавших участие в съемках фильма о Джеймсе Бонде «007: Спектр». На автомобиле, построенном в честь 75-летия марки, ездил отрицательный персонаж - Мистер Хинкс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Концептуальный Jaguar C-X75, дебютировавший в 2010 году на Парижском автосалоне, построили в сотрудничестве с командой Формулы-1 Williams. Суперкар оснастили гибридной силовой установкой, состоящей из четырех электромоторов и двух дизельных микротурбин. Отдача агрегата составила 791 лошадиную силу и 1600 Нм момента.

Более поздний прототип C-X75 получил 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель, укомплектованный компрессором и турбонагнетателем, а также два электромотора. Суммарная мощность установки составила около 900 сил. С места до «сотни» суперкар разгонялся менее чем за три секунды, а максимальная скорость машины превысила 350 километров в час.

И хотя в фильме автомобиль был очень похож на концепт-кар, технически они сильно отличались. В основе «бондовского» C-X75 лежит пространственная рама, построенная по спецификации WRC. Двигатель - 550-сильный компрессорный V8 объемом пять литров.

Читайте также: Jeep получил брутальный внедорожный тюнинг

Всего для участия в съемках «007: Спектр» компания Jaguar Land Rover предоставила 22 автомобиля: семь Jaguar C-X75, четыре Range Rover Sport SVR, десять Land Rover Defender и один Discovery Sport.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Джеймс Бонд, Jaguar

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
     170
     0

Похожие новости по теме

Jaguar Land Rover готовит модели на универсальной платформе Jaguar Land Rover готовит модели на универсальной платформе

Масштабный переход на единую модульную платформу Jaguar Land Rover начнёт в 2020 году.

Jaguar Land Rover показал мощную новинку Jaguar Land Rover показал мощную новинку

Компания Jaguar Land Rover представила полноприводный электромобиль Jaguar I-Pace.

Jaguar назвал дату премьеры электрического кроссовера Jaguar назвал дату премьеры электрического кроссовера

Кроссовер построен на платформе Jaguar Land Rover EV и получил два электромотора.

Jaguar Land Rover обновил внедорожник Range Rover Sport Jaguar Land Rover обновил внедорожник Range Rover Sport

Британцы представили внедорожник 2017 модельного года.

Jaguar и Land Rover оснастят новым поколением дизелей Jaguar и Land Rover оснастят новым поколением дизелей

Компания Jaguar Land Rover представила новый дизельный двигатель Ingenium, который дебютирует на Discovery Sport.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх