Раздел: Авто
Названы самые безопасные автомобили текущего года
Рейтинг составили по данным американских тестов.
Безопасность - важный критерий при выборе и покупке автомобиля. Эксперты каждый год составляют списки безопасных машин, чтобы потребитель мог знать, на какие автомобилях сконцентрировать свое внимание
Какие серийные модели машин попали в Топ-5 самых безопасных в 2018 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA.
Исследованиями безопасности автомобилей занимается Национальное управление по безопасности движения на трассах (NHTSA), которое является агентством министерства транспорта США.
1. Toyota Camry. Японская модель седана получила 5 звезд во всех проходимых краш-тестах в NHTSA. Такие оценки машина получила за большое количество систем безопасности, которые есть и в базовом оснащении
2. Mazda CX-9, японский кроссовер, который тоже получил 5 звёзд в краш-тестах. В штатной и дополнительных комплектациях есть: ассистент экстренного торможения, контроль слепых зон, камера заднего вида.
3. Subaru WRX. Тоже японский седан, который оснащён системами помощи водителю во время передвижения. Например, слежение за рядностью движения, контроль слепых зон, ассистент экстренного торможения.
4. KIA Optima, корейский седан. В этом году в модель добавили больше систем для безопасности: парковочные датчики, камеру заднего вида, контроль слепых зон
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5. MINI Cooper Countryman. Британский мини-кроссовер, который порадовал хорошими характеристиками безопасности и прошёл все тесты. Автомобиль оснащен такими системами: контроль за усталостью водителя, контроль слепых зон и другие системы, которые помогают водителю обезопасить себя и пассажиров.
Безопасность - важный критерий при выборе и покупке автомобиля. Эксперты каждый год составляют списки безопасных машин, чтобы потребитель мог знать, на какие автомобилях сконцентрировать свое внимание
Какие серийные модели машин попали в Топ-5 самых безопасных в 2018 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SiteUA.
Исследованиями безопасности автомобилей занимается Национальное управление по безопасности движения на трассах (NHTSA), которое является агентством министерства транспорта США.
1. Toyota Camry. Японская модель седана получила 5 звезд во всех проходимых краш-тестах в NHTSA. Такие оценки машина получила за большое количество систем безопасности, которые есть и в базовом оснащении
2. Mazda CX-9, японский кроссовер, который тоже получил 5 звёзд в краш-тестах. В штатной и дополнительных комплектациях есть: ассистент экстренного торможения, контроль слепых зон, камера заднего вида.
3. Subaru WRX. Тоже японский седан, который оснащён системами помощи водителю во время передвижения. Например, слежение за рядностью движения, контроль слепых зон, ассистент экстренного торможения.
4. KIA Optima, корейский седан. В этом году в модель добавили больше систем для безопасности: парковочные датчики, камеру заднего вида, контроль слепых зон
Читайте также: Известный Jaguar из шпионского фильма уйдет с молотка
5. MINI Cooper Countryman. Британский мини-кроссовер, который порадовал хорошими характеристиками безопасности и прошёл все тесты. Автомобиль оснащен такими системами: контроль за усталостью водителя, контроль слепых зон и другие системы, которые помогают водителю обезопасить себя и пассажиров.
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