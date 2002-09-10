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Раздел: Авто  
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Специалисты рассказали, какие премьеры можно ждать от Парижского автосалона

Специалисты рассказали, какие премьеры можно ждать от Парижского автосалона Мероприятие начнется 4 октября.

Парижский международный автосалон в этом году вновь соберет все «сливки» автомобильных премьер от крупнейших производителей, а масштаб выставки не может не завораживать даже самого искушенного гостя. Накануне автоэксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Париже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Лидером рейтинга и, соответственно, самой ожидаемым событием предстоящего автошоу станет премьера нового поколения кроссовера BMW X5, построенного на самой передовой архитектуре CLAR. Получив ряд интересных технологических решений вкупе с заметно «посвежевшей» внешностью, «икс-пятый» имеет все шансы стать новым бестселлером BMW в Европе.

Второе место, занял концепт Skoda Vision RS, призванный дать представление о дизайне будущих спортивных моделей чешской марки.

На третьей строчке оказался японский универсал Toyota Corolla Touring нового поколения, закрытая презентация которого состоялась буквально на днях.

Четвертое место досталось KIA ProCeed в новом для себя кузова Shooting Brake, пришедшей на смену трехдверной версии хетчбэка Ceed.

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Замыкает ТОП-5 роскошное купе Lexus RC с полностью переработанным дизайном экстерьера и массой суперсовременных опций.
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 Теги: Парижский автосалон, новинки

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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