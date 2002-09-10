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Раздел: Авто  
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Представлена первая серийная яхта Lexus

Представлена первая серийная яхта LexusПроизводитель позиционирует новинку, как "четвертый флагман бренда", после седана LS, купе LC и внедорожника LX.

Компания Lexus выпустила первую в истории серийную яхту LY 650. Ее производитель позиционирует, как "четвертый флагман бренда", после седана LS, купе LC и внедорожника LX. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Заниматься выпуском яхты будет американская судостроительная компания Marquis-Carver Yacht Group.

Дизайн яхты выполнен в стилистике L-Finesse, положенной в основу современных автомобилей японского бренда.

Облик яхты также перекликается с концептом лодки Lexus Sport Yacht, представленной в начале 2017 года.

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Яхта получила шестиместный салон, 3 каюты на 2 спальных места каждая и общую зону. В основу яхты положен морской двигатель Volvo. Его базовая версия - это 900-сильный турбодизель IPS 1200.
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 Теги: Lexus, яхта

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Сегодня, 12:35 » Автор: Богдан Процив
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