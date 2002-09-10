Раздел: Авто
Nissan Juke превратили во «внедорожник»
Об изменениях в технической начинке ничего не сообщается.
Филиппинское ателье Autobot Autoworks представило проект доработки компактного кроссовера Nissan Juke. С помощью лифт-комплекта подвески, новых накладок на колесные арки и новой резины машину, получившую название Lady Bug, превратили во «внедорожник».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Среди других доработок: дополнительный блок освещения из шести отдельных ламп на крыше, интегрированный в бампер прожектор и затянутый красной матовой пленкой кузов.
Обычный Nissan Juke может оснащаться 1,6-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 94 или 117 лошадиных сил. Помимо этого, для кроссовера доступен дизель dCi 110 и турбомотора: 1,2-литровый DIG-T 115 и 1,6-литровый DIG-T 190 (цифры в названии соответствую отдаче агрегата). Коробка - вариатор Xtronic. Привод в зависимости от рынка может быть передним или полным All-Mode 4x4i с функцией распределения тяги между осями и каждым из задних колес по отдельности.
Читайте также: В Nissan рассказали, каким будет новый Juke
Ранее сообщалось, что Nissan планирует в течение ближайших нескольких месяцев представить кроссовер Juke следующего поколения. Модель сохранит общую концепцию с нынешней машиной, но при этом не станет ее эволюцией, предложив другие решения.
Филиппинское ателье Autobot Autoworks представило проект доработки компактного кроссовера Nissan Juke. С помощью лифт-комплекта подвески, новых накладок на колесные арки и новой резины машину, получившую название Lady Bug, превратили во «внедорожник».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Среди других доработок: дополнительный блок освещения из шести отдельных ламп на крыше, интегрированный в бампер прожектор и затянутый красной матовой пленкой кузов.
Обычный Nissan Juke может оснащаться 1,6-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 94 или 117 лошадиных сил. Помимо этого, для кроссовера доступен дизель dCi 110 и турбомотора: 1,2-литровый DIG-T 115 и 1,6-литровый DIG-T 190 (цифры в названии соответствую отдаче агрегата). Коробка - вариатор Xtronic. Привод в зависимости от рынка может быть передним или полным All-Mode 4x4i с функцией распределения тяги между осями и каждым из задних колес по отдельности.
Читайте также: В Nissan рассказали, каким будет новый Juke
Ранее сообщалось, что Nissan планирует в течение ближайших нескольких месяцев представить кроссовер Juke следующего поколения. Модель сохранит общую концепцию с нынешней машиной, но при этом не станет ее эволюцией, предложив другие решения.
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