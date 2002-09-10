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Раздел: Авто  
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Nissan Juke превратили во «внедорожник»

Nissan Juke превратили во «внедорожник»Об изменениях в технической начинке ничего не сообщается.

Филиппинское ателье Autobot Autoworks представило проект доработки компактного кроссовера Nissan Juke. С помощью лифт-комплекта подвески, новых накладок на колесные арки и новой резины машину, получившую название Lady Bug, превратили во «внедорожник».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Среди других доработок: дополнительный блок освещения из шести отдельных ламп на крыше, интегрированный в бампер прожектор и затянутый красной матовой пленкой кузов.

Обычный Nissan Juke может оснащаться 1,6-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 94 или 117 лошадиных сил. Помимо этого, для кроссовера доступен дизель dCi 110 и турбомотора: 1,2-литровый DIG-T 115 и 1,6-литровый DIG-T 190 (цифры в названии соответствую отдаче агрегата). Коробка - вариатор Xtronic. Привод в зависимости от рынка может быть передним или полным All-Mode 4x4i с функцией распределения тяги между осями и каждым из задних колес по отдельности.

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Ранее сообщалось, что Nissan планирует в течение ближайших нескольких месяцев представить кроссовер Juke следующего поколения. Модель сохранит общую концепцию с нынешней машиной, но при этом не станет ее эволюцией, предложив другие решения.

Nissan Juke превратили во «внедорожник»
Nissan Juke превратили во «внедорожник»
Nissan Juke превратили во «внедорожник»
Nissan Juke превратили во «внедорожник»
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 Теги: Nissan Juke, внедорожник

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Сегодня, 18:10 » Автор: Едгар Букмирза
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