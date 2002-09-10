» » Новый гиперкар McLaren будет быстрее Bugatti Chiron
Раздел: Авто  
0

Новый гиперкар McLaren будет быстрее Bugatti Chiron

Новый гиперкар McLaren будет быстрее Bugatti ChironВ ее основе будет лежать доработанный четрырехлитровый твин-турбо двигатель V8.

Компания McLaren тестирует две модификации гиперкара Speedtail: это прототипы с полным и задним приводом. По данным инсайдеров, последний способен разгоняться до «сотни» за две секунды - на 0,5 секунды быстрее Bugatti Chiron и на 0,8 - экстремального McLaren Senna.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Сайт TheSupercarBlog сообщает, что полный привод сделает гиперкар тяжелее, но улучшит сцепление колес с дорогой. Однако инженеры намерены избежать увеличения массы, так как дополнительные килограммы добавит блок аккумуляторов гибридной установки.

По слухам, в ее основе будет лежать доработанный четрырехлитровый твин-турбо двигатель V8 от гоночного McLaren 570S GT4. Суммарная отдача превысит 1000 лошадиных сил. Speedtail сможет разгоняться до 391 километра в час, но руководство марки не планирует устанавливать какие-либо рекорды скорости.

Читайте также: Bugatti анонсировала новый Chiron за 6 млн долларов

McLaren Speedtail станет идеологическим преемником легендарного F1. Новинка получил трехместную конфигурацию салона с центральным расположением кресла водителя и вместе с супергибридом P1 и экстремальным трековым гиперкаром Senna войдет в топовую линейку Ultimate Series.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: McLaren, Bugatti Chiron

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
     164
     0

Похожие новости по теме

Стало известно название преемника McLaren F1 Стало известно название преемника McLaren F1

McLaren Speedtail станет третьей моделью топовой линейки Ultimate Series.

Bugatti анонсировала новый Chiron за 6 млн долларов Bugatti анонсировала новый Chiron за 6 млн долларов

Новый гиперкар Bugatti, созданный на базе модели Chiron, назовут в честь знаменитого французского гонщика 1920-х годов.

На аукционе продали последний в мире McLaren Senna На аукционе продали последний в мире McLaren Senna

Для тех, кто хотел приобрести новый McLaren Senna есть очень печальная новость – последний экземпляр был продан на аукционе.

Гиперкар McLaren Senna разошелся ограниченным тиражом Гиперкар McLaren Senna разошелся ограниченным тиражом

Всего их выпустили 500 штук.

Bugatti Chiron сможет разгоняться до 467 километров в час Bugatti Chiron сможет разгоняться до 467 километров в час

Характеристики модели Chiron были объявлены потенциальным покупателям гиперкара.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх