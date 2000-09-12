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Продажи Tesla побили очередной рекорд

Продажи Tesla побили очередной рекорд За август было продано 17800 экземпляров.

Компании Tesla удалось продать за август 17800 Model 3. Это - самый высокий показатель продаж одной модели электромобиля, при этом Model 3 побила собственный ранее установленный рекорд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoBattle.

Всего с начала года компания Tesla продали 55882 электромобилей Model 3. Самый высокий объем продаж одного электромобиля за год был отмечен в 2014 году, когда продажи Nissan LEAF достигли 30200.

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У Model 3 в запасе еще четыре месяца 2018 года, при этом показатели продаж уже почти в два раза выше, чем у LEAF.
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 Теги: Tesla, рекорд

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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