Раздел: Авто
BMW представила модификации двух моделей
X3 M и X4 M впервые показали публично.
В минувший уикенд BMW показала публике чемпионата DTM на Нюрбургринге прототипы «заряженных» кроссоверов X3 M и X4 M. Автомобили проехали несколько кругов но трассе, которая традиционно используется на финальных стадиях доводки M-моделей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Слухи об X3 M и X4 M появились больше четырех лет назад. И они оказались весьма точны в плане сроков.
Разговоры о том, что BMW X3 и X4 удостоятся полноценных спортивных версий от подразделения BMW M, ходят уже несколько лет. Теперь, судя по всему, ждать премьеры осталось недолго.
BMW развивает свою линейку кроссоверов не только в сторону спортивности: X3 уже практически получил полностью электрическую версию, а в обозримом будущем электромобилем станет и X4.
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Обе модели получат особый аэродинамический обвес, мощную рядную турбошестерку, полный привод M xDrive как у последнего седана M5, активный дифференциал на задней оси и выхлопную систему с четырьмя встроенными в бампер патрубками. Характеристики двигателя официально пока не раскрываются, по слухам же его отдача составит от 456 до 482 л.с. Для сравнения, в настоящее время самой мощной у X3 и X4 является модификация M40i с 360-сильной рядной шестеркой.
В минувший уикенд BMW показала публике чемпионата DTM на Нюрбургринге прототипы «заряженных» кроссоверов X3 M и X4 M. Автомобили проехали несколько кругов но трассе, которая традиционно используется на финальных стадиях доводки M-моделей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Слухи об X3 M и X4 M появились больше четырех лет назад. И они оказались весьма точны в плане сроков.
Разговоры о том, что BMW X3 и X4 удостоятся полноценных спортивных версий от подразделения BMW M, ходят уже несколько лет. Теперь, судя по всему, ждать премьеры осталось недолго.
BMW развивает свою линейку кроссоверов не только в сторону спортивности: X3 уже практически получил полностью электрическую версию, а в обозримом будущем электромобилем станет и X4.
Читайте также: Продажи Tesla побили очередной рекорд
Обе модели получат особый аэродинамический обвес, мощную рядную турбошестерку, полный привод M xDrive как у последнего седана M5, активный дифференциал на задней оси и выхлопную систему с четырьмя встроенными в бампер патрубками. Характеристики двигателя официально пока не раскрываются, по слухам же его отдача составит от 456 до 482 л.с. Для сравнения, в настоящее время самой мощной у X3 и X4 является модификация M40i с 360-сильной рядной шестеркой.
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