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Раздел: Авто  
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BMW представила модификации двух моделей

BMW представила модификации двух моделей X3 M и X4 M впервые показали публично.

В минувший уикенд BMW показала публике чемпионата DTM на Нюрбургринге прототипы «заряженных» кроссоверов X3 M и X4 M. Автомобили проехали несколько кругов но трассе, которая традиционно используется на финальных стадиях доводки M-моделей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Слухи об X3 M и X4 M появились больше четырех лет назад. И они оказались весьма точны в плане сроков.

Разговоры о том, что BMW X3 и X4 удостоятся полноценных спортивных версий от подразделения BMW M, ходят уже несколько лет. Теперь, судя по всему, ждать премьеры осталось недолго.

BMW развивает свою линейку кроссоверов не только в сторону спортивности: X3 уже практически получил полностью электрическую версию, а в обозримом будущем электромобилем станет и X4.

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Обе модели получат особый аэродинамический обвес, мощную рядную турбошестерку, полный привод M xDrive как у последнего седана M5, активный дифференциал на задней оси и выхлопную систему с четырьмя встроенными в бампер патрубками. Характеристики двигателя официально пока не раскрываются, по слухам же его отдача составит от 456 до 482 л.с. Для сравнения, в настоящее время самой мощной у X3 и X4 является модификация M40i с 360-сильной рядной шестеркой.

BMW представила модификации двух моделей
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 Теги: BMW, модификации

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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