» » Nissan показала первое изображение нового кроссовера
Раздел: Авто  
0

Nissan показала первое изображение нового кроссовера

Nissan показала первое изображение нового кроссовера Презентация автомобиля состоится для индийского рынка.

Компания Nissan постепенно стала рассекречивать версию кроссовера Kicks для Индии. Впервые модель была показана два года назад, и уже в следующем году география продаж будет расширена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1od.in.ua.

Отметим, что новый вариант будет построен на базе платформы В0. В прошлом месяце были показаны фотографии прототипа, теперь же производитель решил опубликовать официальные изображения серийной модификации.

К сожалению, изображение не раскрывает детали экстерьера будущей новинки, однако, общие черты все же понятны. Сразу бросаются в глаза видоизмененные бампера и задние фары. Изменилась и форма решетки радиатора.

Если верить источнику, то паркетник в Индии будет оснащаться полуторалитровым мотором с отдачей в 106 лошадиных сил, или же дизельным агрегатом с таким же объемом отдачей в 110 лошадиных сил. В Поднебесной же модель доступна с атмосферным мотором мощностью в 125 лошадиных сил, а в Штатах бензиновый мотор имеет объем в 1.6 литра и отдачу в 114 лошадей.

Читайте также: BMW представила модификации двух моделей

Отметим, что в связи с переходом на новую платформу есть большие шансы на то, что модель выйдет и на рынок нашей страны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Nissan, Kicks

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
     195
     0

Похожие новости по теме

Nissan показала первое изображение нового кроссовера Nissan показала первое изображение нового кроссовера

Презентация автомобиля состоится для индийского рынка.

У Nissan появится аналог Renault Kaptur У Nissan появится аналог Renault Kaptur

Nissan Kicks в длину имеет 4295 миллиметра.

Новый Nissan Kicks Новый Nissan Kicks "засекли" на тестах

От Renault Duster маленькому кроссоверу японской марки могут достаться моторы.

Hyundai Kona: первое изображение нового компактного кроссовера Hyundai Kona: первое изображение нового компактного кроссовера

Его публичный дебют состоится на Франкфуртском автосалоне в сентябре.

Первое тизерное изображение серийной версии кроссовера Nissan Kicks Первое тизерное изображение серийной версии кроссовера Nissan Kicks

Основными конкурентами новинки называют Honda HR-V и Jeep Renegade.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх