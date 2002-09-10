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Раздел: Авто  
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Бельгийские хакеры смогли обойти защиту автомобилей Tesla

Бельгийские хакеры смогли обойти защиту автомобилей Tesla Специалисты клонировали электронные ключи.

Молодые студенты из Левенского католического университета в Бельгии смогли взломать прочную защиту Tesla всего за несколько секунд. Соответствующее видео появилось на видеохостинге YouTube, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Отмечается, что бельгийские хакеры создали небольшое устройство, которое помогло им перехватить сигнал от ключей авто. Так, они клонировали ключи, обойдя 40-битный протокол шифрования Tesla. Чтобы открыть и завести сверхмощный электрокар им понадобились считанные секунды.

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После этого случая, с ловкими хакерами уже связались из компании Илона Маска и выплатили им 10 тысяч долларов за обнаружение уязвимости. Также компания попросила студентов помочь улучшить защиту своих авто.

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 Теги: Tesla, взлом

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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