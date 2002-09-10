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Раздел: Авто  
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Спорткар Aston Martin получил легкую, но прочную броню

Спорткар Aston Martin получил легкую, но прочную броню Уникальный автомобиль дорабатывали специалисты из компании Trasco.

Доработанный спорткар может выдерживать попадание из лёгкого стрелкового оружия и надёжно защищён от грабежа. При этом вес машины увеличился всего на 150 килограммов. Броня Aston Martin выполнена в основном из композитных материалов, но присутствует и бронесталь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

По словам разработчиков, увеличившийся вес никак не повлиял на ездовые качества спорткара. Напомним, купе приводится в движение 5,2-литровым турбомотором на 600 л.с.

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С таким силовым агрегатом Aston Martin DB11 набирает первую «сотню» за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 322 км/ч.
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 Теги: Aston Martin, спорткар

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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