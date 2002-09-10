Раздел: Авто
Спорткар Aston Martin получил легкую, но прочную броню
Уникальный автомобиль дорабатывали специалисты из компании Trasco.
Доработанный спорткар может выдерживать попадание из лёгкого стрелкового оружия и надёжно защищён от грабежа. При этом вес машины увеличился всего на 150 килограммов. Броня Aston Martin выполнена в основном из композитных материалов, но присутствует и бронесталь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По словам разработчиков, увеличившийся вес никак не повлиял на ездовые качества спорткара. Напомним, купе приводится в движение 5,2-литровым турбомотором на 600 л.с.
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С таким силовым агрегатом Aston Martin DB11 набирает первую «сотню» за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 322 км/ч.
Доработанный спорткар может выдерживать попадание из лёгкого стрелкового оружия и надёжно защищён от грабежа. При этом вес машины увеличился всего на 150 килограммов. Броня Aston Martin выполнена в основном из композитных материалов, но присутствует и бронесталь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
По словам разработчиков, увеличившийся вес никак не повлиял на ездовые качества спорткара. Напомним, купе приводится в движение 5,2-литровым турбомотором на 600 л.с.
Читайте также: На Филлипинах показали внедорожный тюнинг популярного Nissan
С таким силовым агрегатом Aston Martin DB11 набирает первую «сотню» за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 322 км/ч.
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