Изменения в правилах регистрации заставили заволноваться перекупщиков

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

В Украине изменили правила продажи автомобилей Теперь транспортные средства не нужно снимать с учета.

В Украине изменились правила регистрации авто В системе регистрации авто в Украине произошли большие перемены.

Как продать кредитный автомобиль за один день Вы решили продать машину, а она ещё в кредите? Выход есть!