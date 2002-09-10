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Раздел: Авто  
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Изменения в правилах регистрации заставили заволноваться перекупщиков

Изменения в правилах регистрации заставили заволноваться перекупщиковГоворить о полной ликвидации теневых «перекупов» пока говорить преждевременно.

Изменения в Правила государственной регистрации автомобилей, в частности, упразднение операции «снятия с учета транспортного средства», - заставило заволноваться «перекупов», передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.

Ранее схема выкупа автомобилей перекупщиками выглядела следующим образом: подыскав подходящий автомобиль, «перекуп» просил продавца снять его с учета и выписать на него генеральную доверенность. Когда «перекуп» находил уже нового покупателя, он на основании доверенности продавал ему автомобиль, тем самым оставаясь в «тени» и не уплачивая налог с этой сделки.

Теперь операция «снятие с учета» упразднена (кроме исключительных случаев), а вместо нее автомобиль сразу переоформляется на нового владельца. То есть, «перекупам» теперь или придется оформлять автомобиль на себя, а при продаже его уплачивать налог (при второй или более сделки за год), либо убеждать продавца продать ему автомобиль по доверенности.

На второй путь, особенно после введения фотофиксации нарушений ПДД, согласятся далеко не все. Кроме того, «перекупы» начнут нести намного большие риски, если продавец вдруг окажется недобросовестным и завтра отменит доверенность.

Словом, перекупщикам теперь или придется работать на тех же условиях, как и площадки или автосалоны, осуществляющие трейд-ин автомобилей.

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Однако говорить о полной ликвидации теневых «перекупов» пока говорить преждевременно. Но бизнес-модель частного выкупа явно претерпит изменения.
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 Теги: автомобили, перекупщики

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Сегодня, 12:22 » Автор: Богдан Процив
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