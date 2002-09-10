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Раздел: Авто  
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Фотошпионы в США заметили стильный Kia ProCeed GT

Фотошпионы в США заметили стильный Kia ProCeed GTПрезентация Kia ProCeed GT состоится через несколько дней.

Фотошпионы в США заметили во время дорожных тестов стильный Kia ProCeed GT, выполненный в кузове Shooting-brake (двухдверный универсал). Его официальная премьера состоится в ближайшие дни, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.

На данный момент нам известно, что топовый Kia ProCeed GT будет оснащаться 1,6 л бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 201 л.с. и 265 Нм кр.м. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. До «сотки» автомобиль сможет разогнаться за 7,5 секунд при максимальной скорости 225 км/ч.

Компания Kia планирует продавать Shooting-brake только в комплектациях GT-Line и GT. В линейку его двигателей войдут такие же агрегаты, которыми оснащаются стандартные хэтчбек и универсал Ceed. Позже покупателям предложат версию с «мягкой» гибридной силовой установкой.

Объем багажного отделения у ProCeed составит 594 литров, т.е. почти столько же, сколько и у Ceed Sportswagon (600 л). Это будет вместительный автомобиль.

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Презентация Kia ProCeed GT состоится через несколько дней. «В живую» его можно будет увидеть в следующем месяце на Парижском автосалоне. Когда начнутся его продажи – это нам пока не известно.

Фотошпионы в США заметили стильный Kia ProCeed GT
Фотошпионы в США заметили стильный Kia ProCeed GT
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 Теги: Kia ProCeed GT

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Сегодня, 13:51 » Автор: Богдан Процив
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