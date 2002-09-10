Раздел: Авто
В Renault раскрыли подробности нового Kadjar
Французский собрат Nissan Qashqai обновился даже больше, чем сам Кашкай.
Рестайлинг принес Renault Kadjar легкую смену внешности, оптимизацию салона и моторная гамма модели была полностью пересмотрена, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.
Kadjar появился в 2015 году, как альтернатива самому популярному кроссоверу Европы – Nissan Qashqai. Модель базируется на той же платформе CMF-CD, что и японский кроссовер. Производство Каджар ведется в Испании. Как не странно, за три года дотянуться до Кашкай французу не удалось – в 2017 году показатели продаж были лучшими, Рено продала 111 705 Kadjar, тогда как дилеры Ниссан распродали 247 199 кроссоверов Qashqai. Вряд ли рестайлинг существенно увеличит спрос на модель, однако несколько пунктов ему точно прибавит.
Внешне Renault Kadjar остался узнаваемым, дизайнеры лишь слегка отретушировали бамперы и радиаторную решетку, модели добавили несколько новых цветов в палитру и диски с новым дизайном.
А вот в салоне появились новые кресла с другим профилем, причем для более дорогих версии кроссовера будет предлагаться отделка алькантарой. Обновленный Kadjar также получил другой блок управления климатической установкой. Мультимедийная система получила более чувствительный сенсорный экран с диагональю 7 дюймов, а сбоку появились сенсорные кнопки быстрого доступа к некоторым функциям машины. Задние пассажиры кроссовера теперь могут подключаться к сети через дополнительные USB-порты. Конструкторы также полностью переделали дверные панели автомобиля.
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И главная новость для Kadjar – бензиновый турбомомтор 1.3 TCe из семейства Energy, созданный Renault совместно с Daimler. Этот двигатель агрегатируется шестиступенчатой механической или 7-ступенчатой автоматической трансмиссией EDC с двумя сцеплениями. Мощность двигателя, в зависимости от исполнения составляет 140 или 160 к.с. Этот мотор заменит в гамме сразу два двигателя: 1.2 TCe (130 к.с.) и 1.6 TCe (165 к.с.).
Рестайлинг принес Renault Kadjar легкую смену внешности, оптимизацию салона и моторная гамма модели была полностью пересмотрена, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.
Kadjar появился в 2015 году, как альтернатива самому популярному кроссоверу Европы – Nissan Qashqai. Модель базируется на той же платформе CMF-CD, что и японский кроссовер. Производство Каджар ведется в Испании. Как не странно, за три года дотянуться до Кашкай французу не удалось – в 2017 году показатели продаж были лучшими, Рено продала 111 705 Kadjar, тогда как дилеры Ниссан распродали 247 199 кроссоверов Qashqai. Вряд ли рестайлинг существенно увеличит спрос на модель, однако несколько пунктов ему точно прибавит.
Внешне Renault Kadjar остался узнаваемым, дизайнеры лишь слегка отретушировали бамперы и радиаторную решетку, модели добавили несколько новых цветов в палитру и диски с новым дизайном.
А вот в салоне появились новые кресла с другим профилем, причем для более дорогих версии кроссовера будет предлагаться отделка алькантарой. Обновленный Kadjar также получил другой блок управления климатической установкой. Мультимедийная система получила более чувствительный сенсорный экран с диагональю 7 дюймов, а сбоку появились сенсорные кнопки быстрого доступа к некоторым функциям машины. Задние пассажиры кроссовера теперь могут подключаться к сети через дополнительные USB-порты. Конструкторы также полностью переделали дверные панели автомобиля.
Читайте также: В Украине введут системное тестирование водителей
И главная новость для Kadjar – бензиновый турбомомтор 1.3 TCe из семейства Energy, созданный Renault совместно с Daimler. Этот двигатель агрегатируется шестиступенчатой механической или 7-ступенчатой автоматической трансмиссией EDC с двумя сцеплениями. Мощность двигателя, в зависимости от исполнения составляет 140 или 160 к.с. Этот мотор заменит в гамме сразу два двигателя: 1.2 TCe (130 к.с.) и 1.6 TCe (165 к.с.).
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