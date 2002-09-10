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Раздел: Авто  
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Renault Kadjar получил новые моторы

Renault Kadjar получил новые моторыПолный привод можно получить только в сочетании с мощным турбодизелем.

Кроссовер C-класса Renault Kadjar прошел легкий рестайлинг и получил совершенно иной набор моторов - как бензиновых, так и дизельных. Премьера обновленного паркетника состоится на Парижском автосалоне в начале октября.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Внешность кроссовера освежили едва заметными штрихами. Уменьшена площадь черных накладок на переднем бампере, изменена форма воздухозаборников, а противотуманные фары получили отдельное обрамление. Стало больше хрома - теперь блестят перемычки в радиаторной решетке, толстые окантовки вокруг «противотуманок» и корпуса фар головного света (прежде они были черными). Французы говорят, что все это позволило зрительно расширить переднюю часть машины.

Изменений сзади не больше: иным стал рисунок задних фонарей, уменьшились накладки из некрашенного пластика, чуть увеличились в размерах совмещенные фонари «противотуманок» и заднего хода. На этом метаморфозы внешности исчерпываются.

Салон изменился заметнее, хотя это касается в основном бортовой электроники. Обновленный Kadjar получил мультимедиа-систему R-Link 2 с семидюймовым тачскрином, которая поддерживает сервисы Apple CarPlay и Android Auto. Модифицирован и блок управления климатической установкой. Кроме того, более комфортными стали передние кресла, у которых появилась регулировка длины подушки.

А вот по технике кроссовер ожидают действиельно серьезные изменения - гамма двигателей полностью пересмотрена. До сих пор на Renault Kadjar предлагалось два бензиновых турбомотора 1.2 и 1.6 мощностью 140 и 160 лошадиных сил, а также пара дизелей объемом 1,5 и 1,6 литра (115 и 140 сил соответственно).

Из этого набора останется лишь младший дизель. Его дополнит новый турбодизель объемом 1,75 литра мощностью 149 лошадиных сил. А все бензиновые двигатели заменит единственный турбомотор 1.3 TCe, разработанный совместно с концерном Daimler. Его предложат в двух вариантах форсировки: 140 или 160 лошадиных сил.

Причем полный привод можно получить только в сочетании с мощным турбодизелем. С другими моторами - безальтерантивный передний привод. Зато покупатели таких машин могут выбирать между ручной шестиступенчатой коробкой и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, а вот с дизелем 1.75 сочетается только «механика».

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Renault Kadjar - кроссовер C-класса, созданный на базе Nissan Qashqai. В Европе он довольно популярен, хотя продажи и не дотягивают до лидеров класса: например, в 2017 году было продано 111 705 машин против 247 199 у Кашкая или 236 323 машин у Тигуана. В России он не продается и не будет продаваться в будущем: у нас эту рыночную нишу занимает локальная модель Renault Kaptur, к которой вскоре присоединится «купе-кроссовер» Arkana.
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 Теги: Renault Kadjar, мотор

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Сегодня, 18:10 » Автор: Едгар Букмирза
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