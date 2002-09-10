Раздел: Авто
Маск нашел способ удешевить Tesla
Цены на ремонтные работы останутся прежними.
Основатель Tesla Илон Маск решил убрать обсидиановый черный и серебристый металлик из палитры предлагаемых цветов новых автомобилей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.
«В среду убираем два из семи цветов Tesla, чтобы упростить производство», - пояснил он.
Возможность заказать убранные цвета останется, однако для этого покупателям необходимо будет направить запрос в компанию и заплатить несколько больше.
Маск уточнил, что цены на ремонтные работы для выпущенных ранее черных и серебристых Tesla останутся прежними.
Читайте также: Илон Маск рассказал о бюджетном авто Tesla
Ранее 11 сентября хакеры сумели взломать Tesla Model S всего за две секунды. Для проникновения в автомобиль хакерам понадобится лишь несколько устройств общей стоимостью не более 600 долларов.
Основатель Tesla Илон Маск решил убрать обсидиановый черный и серебристый металлик из палитры предлагаемых цветов новых автомобилей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.
«В среду убираем два из семи цветов Tesla, чтобы упростить производство», - пояснил он.
Возможность заказать убранные цвета останется, однако для этого покупателям необходимо будет направить запрос в компанию и заплатить несколько больше.
Маск уточнил, что цены на ремонтные работы для выпущенных ранее черных и серебристых Tesla останутся прежними.
Читайте также: Илон Маск рассказал о бюджетном авто Tesla
Ранее 11 сентября хакеры сумели взломать Tesla Model S всего за две секунды. Для проникновения в автомобиль хакерам понадобится лишь несколько устройств общей стоимостью не более 600 долларов.
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