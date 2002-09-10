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Раздел: Авто  
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Маск нашел способ удешевить Tesla

Маск нашел способ удешевить TeslaЦены на ремонтные работы останутся прежними.

Основатель Tesla Илон Маск решил убрать обсидиановый черный и серебристый металлик из палитры предлагаемых цветов новых автомобилей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.

«В среду убираем два из семи цветов Tesla, чтобы упростить производство», - пояснил он.

Возможность заказать убранные цвета останется, однако для этого покупателям необходимо будет направить запрос в компанию и заплатить несколько больше.

Маск уточнил, что цены на ремонтные работы для выпущенных ранее черных и серебристых Tesla останутся прежними.

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Ранее 11 сентября хакеры сумели взломать Tesla Model S всего за две секунды. Для проникновения в автомобиль хакерам понадобится лишь несколько устройств общей стоимостью не более 600 долларов.
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 Теги: Маск, Tesla, удешевление

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Сегодня, 23:08 » Автор: Едгар Букмирза
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