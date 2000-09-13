Раздел: Авто
На украинских дорогах может появиться разметка нового вида
Шумовые полосы активно применяются в других странах.
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ рассматривает введение шумовой и световой разметки при проектировании дорог, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
"Такая разметка может стать действенным средством повышения безопасности движения на наших дорогах. Например, в Финляндии, Дании и Швеции применения шумовых полос позволило достичь значительного снижения уровня аварийности на дорогах и является обязательным при строительстве новых дорог", - написал замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.
Шумовая разметка являет собой искусственную выемку или возвышенность, которую в зависимости от назначения обустраивают вдоль или поперек дороги. Во время наезда на нее водитель автомобиля чувствует вибрационное и шумовое воздействие, и это способствует повышению внимания на дороге во время движения вдоль обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью.
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Люминесцентная дорожная разметка подсвечивается за счет специальной краски, которая накапливает, а потом излучает свет в течение 10 часов после захода солнца. Это улучшает видимость для водителей в вечернее время, уменьшает количество аварий на дорогах и повышает безопасность движения.
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ рассматривает введение шумовой и световой разметки при проектировании дорог, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
"Такая разметка может стать действенным средством повышения безопасности движения на наших дорогах. Например, в Финляндии, Дании и Швеции применения шумовых полос позволило достичь значительного снижения уровня аварийности на дорогах и является обязательным при строительстве новых дорог", - написал замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.
Шумовая разметка являет собой искусственную выемку или возвышенность, которую в зависимости от назначения обустраивают вдоль или поперек дороги. Во время наезда на нее водитель автомобиля чувствует вибрационное и шумовое воздействие, и это способствует повышению внимания на дороге во время движения вдоль обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью.
Читайте также: Спорткар Aston Martin получил легкую, но прочную броню
Люминесцентная дорожная разметка подсвечивается за счет специальной краски, которая накапливает, а потом излучает свет в течение 10 часов после захода солнца. Это улучшает видимость для водителей в вечернее время, уменьшает количество аварий на дорогах и повышает безопасность движения.
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