На украинских дорогах может появиться разметка нового вида

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Украинских водителей на всех дорогах Украины в период с 11 по 17 ноября будут подстерегать сотрудники Госавтоинспекции. Как объяснили в Управлении ГАИ, для того, чтобы снизить аварийность и уменьшить количество правонарушений на всей территории страны будет проведена акция под названием «неделя безопасности». Оказывается,