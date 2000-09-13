Раздел: Авто
Mercedes-Benz Sprinter получит полностью электрическую версию
Новинка будет представлена в следующем году.
Компания Mercedes-Benz представит полностью электрическую версию Sprinter в следующем году. Об этом рассказал представитель немецкого бренда. По его словам, продажи экологически чистой модификации фургона начнутся также в 2019 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
«Зеленая» модификация автомобиля получит название eSprinter. Новинку оснастят полностью электрической установкой, развивающей 84 кВт (115 л.с.) и 300 Нм крутящего момента. Максимальную скорость ограничат 80 км в час.
Электрокар будет предлагаться с двумя комплектами аккумуляторов: на 41 и 55 киловатт-часов. В первом случае фургон сможет проехать без подзарядки 150 км, а во втором запас хода ограничен 115 километрами. В компании отметили, что новый eSprinter предназначен исключительно для перевозок в черте города.
Длина автомобиля составит 5932 мм, а размер колесной базы - 3824 миллиметра. Масса фургона равна 3500 кг, а полезная нагрузка - 1000 килограммам.
Читайте также: На украинских дорогах может появиться разметка нового вида
Стандартная версия Sprinter третьего поколения дебютировала еще в феврале нынешнего года. Моторная линейка третьего «Спринтера» в Европе включила 2,1-литровые дизельные двигатели мощностью 115, 145 и 165 или 180 лошадиных сил. Топовые варианты предлагаются с трехлитровым шестицилиндровым агрегатом, выдающим 193 силы и 440 Нм крутящего момента.
Компания Mercedes-Benz представит полностью электрическую версию Sprinter в следующем году. Об этом рассказал представитель немецкого бренда. По его словам, продажи экологически чистой модификации фургона начнутся также в 2019 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
«Зеленая» модификация автомобиля получит название eSprinter. Новинку оснастят полностью электрической установкой, развивающей 84 кВт (115 л.с.) и 300 Нм крутящего момента. Максимальную скорость ограничат 80 км в час.
Электрокар будет предлагаться с двумя комплектами аккумуляторов: на 41 и 55 киловатт-часов. В первом случае фургон сможет проехать без подзарядки 150 км, а во втором запас хода ограничен 115 километрами. В компании отметили, что новый eSprinter предназначен исключительно для перевозок в черте города.
Длина автомобиля составит 5932 мм, а размер колесной базы - 3824 миллиметра. Масса фургона равна 3500 кг, а полезная нагрузка - 1000 килограммам.
Читайте также: На украинских дорогах может появиться разметка нового вида
Стандартная версия Sprinter третьего поколения дебютировала еще в феврале нынешнего года. Моторная линейка третьего «Спринтера» в Европе включила 2,1-литровые дизельные двигатели мощностью 115, 145 и 165 или 180 лошадиных сил. Топовые варианты предлагаются с трехлитровым шестицилиндровым агрегатом, выдающим 193 силы и 440 Нм крутящего момента.
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