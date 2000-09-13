» » Mercedes-Benz Sprinter получит полностью электрическую версию
Раздел: Авто  
0

Mercedes-Benz Sprinter получит полностью электрическую версию

Mercedes-Benz Sprinter получит полностью электрическую версию Новинка будет представлена в следующем году.

Компания Mercedes-Benz представит полностью электрическую версию Sprinter в следующем году. Об этом рассказал представитель немецкого бренда. По его словам, продажи экологически чистой модификации фургона начнутся также в 2019 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.

«Зеленая» модификация автомобиля получит название eSprinter. Новинку оснастят полностью электрической установкой, развивающей 84 кВт (115 л.с.) и 300 Нм крутящего момента. Максимальную скорость ограничат 80 км в час.

Электрокар будет предлагаться с двумя комплектами аккумуляторов: на 41 и 55 киловатт-часов. В первом случае фургон сможет проехать без подзарядки 150 км, а во втором запас хода ограничен 115 километрами. В компании отметили, что новый eSprinter предназначен исключительно для перевозок в черте города.

Длина автомобиля составит 5932 мм, а размер колесной базы - 3824 миллиметра. Масса фургона равна 3500 кг, а полезная нагрузка - 1000 килограммам.

Читайте также: На украинских дорогах может появиться разметка нового вида

Стандартная версия Sprinter третьего поколения дебютировала еще в феврале нынешнего года. Моторная линейка третьего «Спринтера» в Европе включила 2,1-литровые дизельные двигатели мощностью 115, 145 и 165 или 180 лошадиных сил. Топовые варианты предлагаются с трехлитровым шестицилиндровым агрегатом, выдающим 193 силы и 440 Нм крутящего момента.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Mercedes-Benz, Sprinter

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     277
     0

Похожие новости по теме

Mercedes-Benz поделился параметрами электрической версии Sprinter Mercedes-Benz поделился параметрами электрической версии Sprinter

Грузоподъемность нового фургона составит 1 тонну.

Mercedes выпустит электрическую модель популярного фургона Mercedes выпустит электрическую модель популярного фургона

Автомобильная компания Mercedes выпустит новый электрокар.

В Сети показали новый Mercedes-Benz Sprinter В Сети показали новый Mercedes-Benz Sprinter

В интернете появился интригующий видеоролик, в котором частично демонстрируется фургон Mercedes-Benz Sprinter нового поколения.

Mercedes представил интерьер фургона Sprinter нового поколения  Mercedes представил интерьер фургона Sprinter нового поколения 

Представители немецкой премиальной марки Mercedes-Benz официально рассекретили интерьер фургона Sprinter нового поколения.

Mercedes-Benz раскрыла внешность нового Sprinter Mercedes-Benz раскрыла внешность нового Sprinter

Фургон следующего поколения начнет продаваться в Европе в первой половине 2018 года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх