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Раздел: Авто  
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Эксперты назвали лучшие машины года

Эксперты назвали лучшие машины года В ТОП-3 автомобилей вошла модель, произведенная в Корее.

Исследование коснулось более 600 тыс. моделей автомобилей, были изучены мнения миллиона человек. Список лучших автомобилей 2018 года получился весьма неожиданным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

На втором месте рейтинга - Genesis G90

При проведении исследования специалисты североамериканской исследовательской компании JD Power опирались на несколько параметров. Учитывалось не только мнение владельцев, но и качество сборки автомобилей, а также их надежность. Не обошли исследователи вниманием и дизайн. Немаловажным фактором в эру ужесточения экологических норм стали динамические характеристики претендентов. Кроме того, в своем исследовании эксперты учли и то, сколько разного рода наград получили те или иные модели. Оценивались претенденты по 100-балльной системе.

Лучшим в мире автомобилем в результате был признан Porsche 911, получивший 94 балла. На втором месте оказался корейский седан Genesis G90 - 93 балла. Бронза досталась Mercedes-Benz S-Class - 92 балла.

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На четвертом месте с результатом 90 баллов расположились сразу 10 моделей. Это три автомобиля Porsche - кроссоверы Cayenne, Macan и спорткар 718, два Lincoln - внедорожник Navigator и седан Continental, две модели Lexus - седан GS и кроссовер RX, а также еще один Genesis - модель G80. Также лучшими были признаны BMW 7 Series и Cadillac Escalade.
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 Теги: рейтинг, автомобили

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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