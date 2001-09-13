Раздел: Авто
Эксперты назвали лучшие машины года
В ТОП-3 автомобилей вошла модель, произведенная в Корее.
Исследование коснулось более 600 тыс. моделей автомобилей, были изучены мнения миллиона человек. Список лучших автомобилей 2018 года получился весьма неожиданным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На втором месте рейтинга - Genesis G90
При проведении исследования специалисты североамериканской исследовательской компании JD Power опирались на несколько параметров. Учитывалось не только мнение владельцев, но и качество сборки автомобилей, а также их надежность. Не обошли исследователи вниманием и дизайн. Немаловажным фактором в эру ужесточения экологических норм стали динамические характеристики претендентов. Кроме того, в своем исследовании эксперты учли и то, сколько разного рода наград получили те или иные модели. Оценивались претенденты по 100-балльной системе.
Лучшим в мире автомобилем в результате был признан Porsche 911, получивший 94 балла. На втором месте оказался корейский седан Genesis G90 - 93 балла. Бронза досталась Mercedes-Benz S-Class - 92 балла.
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На четвертом месте с результатом 90 баллов расположились сразу 10 моделей. Это три автомобиля Porsche - кроссоверы Cayenne, Macan и спорткар 718, два Lincoln - внедорожник Navigator и седан Continental, две модели Lexus - седан GS и кроссовер RX, а также еще один Genesis - модель G80. Также лучшими были признаны BMW 7 Series и Cadillac Escalade.
Исследование коснулось более 600 тыс. моделей автомобилей, были изучены мнения миллиона человек. Список лучших автомобилей 2018 года получился весьма неожиданным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На втором месте рейтинга - Genesis G90
При проведении исследования специалисты североамериканской исследовательской компании JD Power опирались на несколько параметров. Учитывалось не только мнение владельцев, но и качество сборки автомобилей, а также их надежность. Не обошли исследователи вниманием и дизайн. Немаловажным фактором в эру ужесточения экологических норм стали динамические характеристики претендентов. Кроме того, в своем исследовании эксперты учли и то, сколько разного рода наград получили те или иные модели. Оценивались претенденты по 100-балльной системе.
Лучшим в мире автомобилем в результате был признан Porsche 911, получивший 94 балла. На втором месте оказался корейский седан Genesis G90 - 93 балла. Бронза досталась Mercedes-Benz S-Class - 92 балла.
Читайте также: На украинских дорогах может появиться разметка нового вида
На четвертом месте с результатом 90 баллов расположились сразу 10 моделей. Это три автомобиля Porsche - кроссоверы Cayenne, Macan и спорткар 718, два Lincoln - внедорожник Navigator и седан Continental, две модели Lexus - седан GS и кроссовер RX, а также еще один Genesis - модель G80. Также лучшими были признаны BMW 7 Series и Cadillac Escalade.
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