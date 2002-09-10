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Раздел: Авто  
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Lexus отказывается от зеркал по бокам автомобиля

Lexus отказывается от зеркал по бокам автомобиля Зеркала заднего вида будут заменены камерами.

Digital Outer Mirrors представляет собой систему из двух миниатюрных камер вместо привычных всем зеркал заднего вида и экрана в салоне, на который транслируется изображение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

К плюсам такого решения можно отнести снижение аэродинамических шумов и улучшение обзорности.

Информация с камер автоматически транслируется на экраны, встроенные в передние стойки при включении поворотников или задней передачи.

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Первые Lexus ES с технологией Digital Outer Mirrors поступят в продаже в Японии уже в октябре текущего года.

Lexus отказывается от зеркал по бокам автомобиля
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 Теги: Lexus, зеркала

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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