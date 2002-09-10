Renault представил обновленную модель Duster

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Автомобиль сможет помочь спланировать маршрут и предложит вам перекусить.

В Европе новинку начнут продавать летом 2018 года.

Издание AutosSegredos разузнало подробности о новом кроссовере Renault Duster, который должен дебютировать в Европе в 2017 или 2018 году.