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Раздел: Авто  
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Renault представил обновленную модель Duster

Renault представил обновленную модель Duster Автомобиль традиционно доступен в нескольких версиях.

В начале осеннего сезона компания “Рено Украина” нашла сразу несколько информационных поводов для того, чтобы еще раз напомнить о себе. Пожалуй, главной темой стало появление новых версий одного из бестселлеров украинского рынка кроссоверов – Renault Duster, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Версия Base, начальный уровень комплектации Дастера, теперь стала еще доступнее при покупке по программе Renault Бонус (о ней мы расскажем чуть ниже). Стоимость такой комплектации составляет 394.900 грн. Но доступна она только в моноприводном исполнении, с бензиновым двигателем и механической коробкой передач.

Также с сентября в дилерской сети Renault открыта для заказа комплектация Intense, которая является самой богатой для Duster на сегодняшний день. Среди опций данной комплектации система мониторинга слепых зон, камера кругового обзора Multi-view, 17-дюймовые легкосплавные диски, подогрев сидений, внешний декоративный стайлинг Intense Look.

В полноприводном исполнении такие версии доступны с бензиновым мотором 1.6 с “механикой” по цене 553.200 грн. или дизельным 1.5 также с механической коробкой передач за 635.500 грн. В моноприводном исполнении для Renault Duster Intense предлагается тандем дизельного мотора 1.5 и преселективной автоматической КПП EDC за 613.300 грн.

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Что касается программы Renault Бонус, то это предложение от Renault Финанс, которое позволяет сэкономить при покупке автомобиля в кредит. Согласно этой программе на модели Logan, Logan MCV, Sandero, Sandero Stepway предоставляется скидка 10.000 грн., а на Duster – 15.000 грн.
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 Теги: Renault, Duster

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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