Раздел: Авто
Опубликованы шпионские снимки нового поколения Skoda Rapid
Новый пятидверный компактный хэтчбек Skoda Rapid заменит модели Rapid Liftback и Rapid Spaceback.
В Интернете разместили шпионские фотографии нового поколения Skoda Rapid. Эта новинка была замечена на дорогах общего пользования в сильно закамуфлированном виде, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Новый пятидверный компактный хэтчбек Skoda Rapid заменит модели Rapid Liftback и Rapid Spaceback, которые сейчас предлагаются автолюбителям. По некоторым сведеньям, новый Rapid получит новое название, чтобы не напоминать о своем прошлом. Какое название – это пока ещё секрет.
У чехов очень большие планы в отношении модели, которая заменит Rapid, так как они хотят, чтобы она составила конкуренцию Volkswagen Golf и Ford Focus. Планы, надо признать, очень амбициозные, учитывая, что «Гольф» и «Фокус» имеют хорошую репутацию и автолюбителей трудно чем-то удивить новым.
Судя по шпионским фотографиям, замена Skoda Rapid получит более агрессивный внешний вид. Это видно, например, по переднему бамперу и задним фонарям.
Читайте также: Фотошпионы в США заметили стильный Kia ProCeed GT
Skoda планирует показать замену модели Rapid (или, если хотите, ее новое поколение, как сообщают некоторые источники) в следующем месяце на Парижском автосалоне. У этой новинки будет и высокопроизводительная версия RS для конкуренции с Golf GTI и Focus ST.
В Интернете разместили шпионские фотографии нового поколения Skoda Rapid. Эта новинка была замечена на дорогах общего пользования в сильно закамуфлированном виде, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Новый пятидверный компактный хэтчбек Skoda Rapid заменит модели Rapid Liftback и Rapid Spaceback, которые сейчас предлагаются автолюбителям. По некоторым сведеньям, новый Rapid получит новое название, чтобы не напоминать о своем прошлом. Какое название – это пока ещё секрет.
У чехов очень большие планы в отношении модели, которая заменит Rapid, так как они хотят, чтобы она составила конкуренцию Volkswagen Golf и Ford Focus. Планы, надо признать, очень амбициозные, учитывая, что «Гольф» и «Фокус» имеют хорошую репутацию и автолюбителей трудно чем-то удивить новым.
Судя по шпионским фотографиям, замена Skoda Rapid получит более агрессивный внешний вид. Это видно, например, по переднему бамперу и задним фонарям.
Читайте также: Фотошпионы в США заметили стильный Kia ProCeed GT
Skoda планирует показать замену модели Rapid (или, если хотите, ее новое поколение, как сообщают некоторые источники) в следующем месяце на Парижском автосалоне. У этой новинки будет и высокопроизводительная версия RS для конкуренции с Golf GTI и Focus ST.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
660
0
Также советуем посмотреть
- Ни убить, ни фейк состряпать
- В семье американцев поселился «полтергейст»
- Роскосмос: совершенно невероятная история
- На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных
- Сеть насмешил голубь, решивший прокатиться «автостопом»
- Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают
- Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
- Гриценко предложил "Гражданской позиции" и "Самопомичи" объединиться
- Художник развеселил весь мир прикольными иллюстрациями
- Стало известно, на кого обменяют Сущенко
- Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
- Отличные анекдоты, способные развеять осеннюю хандру
- Провал «Роскосмоса» высмеяли забавной карикатурой
- В Крыму по тревоге подняли боевые самолеты
- Згадаймо Івана Степановича
- Путин насмешил мир кулинарными "способностями"
- Определение гражданской войны
- Китаец стал жертвой необычного «ограбления»
- Пилот решил "взбодрить" пассажиров, купив пиццу на весь лайнер
- Пора признать все проблемы
- Хохма дня: свинья освоила скейтборд
- Сумеет ли «побить» доллар гривну
- В Саудовской Аравии единственная пчела сорвала мировой рекорд
- Россия: власть ведет себя как дура
- Сеть покорила «говорящая» собака из Японии
- Вибори на Донбасі: як повинна відреагувати Україна
- Реакцию медведей на большие «апартаменты» засняли на камеру
- Скрестили с Шойгу: в России отыскали «двойника» Путина
- «Освободители» намеренно обстреливали мирных жителей
- В Кремле придумали, как уничтожать Украину
Оставьте свой комментарий