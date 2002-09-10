» » Опубликованы шпионские снимки нового поколения Skoda Rapid
Раздел: Авто  
0

Опубликованы шпионские снимки нового поколения Skoda Rapid

Опубликованы шпионские снимки нового поколения Skoda RapidНовый пятидверный компактный хэтчбек Skoda Rapid заменит модели Rapid Liftback и Rapid Spaceback.

В Интернете разместили шпионские фотографии нового поколения Skoda Rapid. Эта новинка была замечена на дорогах общего пользования в сильно закамуфлированном виде, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.

Новый пятидверный компактный хэтчбек Skoda Rapid заменит модели Rapid Liftback и Rapid Spaceback, которые сейчас предлагаются автолюбителям. По некоторым сведеньям, новый Rapid получит новое название, чтобы не напоминать о своем прошлом. Какое название – это пока ещё секрет.

У чехов очень большие планы в отношении модели, которая заменит Rapid, так как они хотят, чтобы она составила конкуренцию Volkswagen Golf и Ford Focus. Планы, надо признать, очень амбициозные, учитывая, что «Гольф» и «Фокус» имеют хорошую репутацию и автолюбителей трудно чем-то удивить новым.

Судя по шпионским фотографиям, замена Skoda Rapid получит более агрессивный внешний вид. Это видно, например, по переднему бамперу и задним фонарям.

Читайте также: Фотошпионы в США заметили стильный Kia ProCeed GT

Skoda планирует показать замену модели Rapid (или, если хотите, ее новое поколение, как сообщают некоторые источники) в следующем месяце на Парижском автосалоне. У этой новинки будет и высокопроизводительная версия RS для конкуренции с Golf GTI и Focus ST.

Опубликованы шпионские снимки нового поколения Skoda Rapid
Опубликованы шпионские снимки нового поколения Skoda Rapid
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Skoda Rapid

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:06 » Автор: Богдан Процив
     660
     0

Похожие новости по теме

В Skoda сообщили, чем заменят В Skoda сообщили, чем заменят "неудачный" Rapid

В компании навали универсал Rapid Spaceback "не очень удачным" и рассказали о планах по замене его другим автомобилем.

Раскрыты подробности спецификации новой Skoda Rapid Раскрыты подробности спецификации новой Skoda Rapid

Skoda Rapid нового поколения будет создана «с нуля», получит новое название, а её главным конкурентом станет VW Golf.

Skoda Rapid получит новое название Skoda Rapid получит новое название

На будущем поколении Rapid установят бензиновые двигатели.

Skoda раскрыла подробности о новой Rapid Skoda раскрыла подробности о новой Rapid

В следующем году компания Skoda представит второе поколение модели Rapid.

Skoda показала первые изображения Rapid нового поколения Skoda показала первые изображения Rapid нового поколения

Skoda Rapid нового поколения поступит в продажу в Европе в 2019 году.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх