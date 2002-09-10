Раздел: Авто
Aston Martin опубликовал тизер роскошного электрического седана
Максимальная скорость, вероятно, будет составлять 250 километров в час.
Британская компания Aston Martin почти готова представить свой первый электрический дорожный автомобиль после многих лет работы.
Компания уже опубликовала тизер роскошного электрического седана, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По предварительным данным, машина будет оснащена двумя электромоторами: они будут установлены на задней оси и смогут выдавать в общей сложности 610 лошадиных сил. Питаются электромоторы от блока батарей, установленного на месте двигателя V12. Аккумулятор состоит из 5600 литий-ионных ячеек, его емкость - 65 киловатт-часов.
Максимальная скорость, вероятно, будет составлять 250 километров в час. По предварительной информации, Aston Martin Rapide E сможет разгоняться до 60 миль в час (96 километров в час) менее чем за четыре секунды.
У седана есть некоторые изменения в дизайне для размещения новой силовой установки. Тяговая батарея Rapide E разделена на блоки, которые заняли места мотора V12, автомата и бензобака.
Aston сохраняет тенденцию уменьшения веса спорткара благодаря использованию сплавов и композитных материалов, а также немного меняет привычную аэродинамику. Тем не менее, новинка может показаться знакомой людям, которые управляли Rapide S на V12. Aston Martin настроил управление и трансмиссию таким образом, чтобы больше походить на модель с бензиновым двигателем.
Читайте также: Опубликованы шпионские снимки нового поколения Skoda Rapid
Проблема заключается в том, что новый Aston Martin будет сложно получить даже очень состоятельным людям. Aston выпустит всего 155 экземпляров этого автомобиля. Производство начинается в четвертом квартале 2019 года, и предполагают, что все они будут проданы до того, как первый электрический седан Aston Martin заметят на улицах. Цена электрокара не называется.
Британская компания Aston Martin почти готова представить свой первый электрический дорожный автомобиль после многих лет работы.
Компания уже опубликовала тизер роскошного электрического седана, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По предварительным данным, машина будет оснащена двумя электромоторами: они будут установлены на задней оси и смогут выдавать в общей сложности 610 лошадиных сил. Питаются электромоторы от блока батарей, установленного на месте двигателя V12. Аккумулятор состоит из 5600 литий-ионных ячеек, его емкость - 65 киловатт-часов.
Максимальная скорость, вероятно, будет составлять 250 километров в час. По предварительной информации, Aston Martin Rapide E сможет разгоняться до 60 миль в час (96 километров в час) менее чем за четыре секунды.
У седана есть некоторые изменения в дизайне для размещения новой силовой установки. Тяговая батарея Rapide E разделена на блоки, которые заняли места мотора V12, автомата и бензобака.
Aston сохраняет тенденцию уменьшения веса спорткара благодаря использованию сплавов и композитных материалов, а также немного меняет привычную аэродинамику. Тем не менее, новинка может показаться знакомой людям, которые управляли Rapide S на V12. Aston Martin настроил управление и трансмиссию таким образом, чтобы больше походить на модель с бензиновым двигателем.
Читайте также: Опубликованы шпионские снимки нового поколения Skoda Rapid
Проблема заключается в том, что новый Aston Martin будет сложно получить даже очень состоятельным людям. Aston выпустит всего 155 экземпляров этого автомобиля. Производство начинается в четвертом квартале 2019 года, и предполагают, что все они будут проданы до того, как первый электрический седан Aston Martin заметят на улицах. Цена электрокара не называется.
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