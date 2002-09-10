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Раздел: Авто  
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Aston Martin опубликовал тизер роскошного электрического седана

Aston Martin опубликовал тизер роскошного электрического седанаМаксимальная скорость, вероятно, будет составлять 250 километров в час.

Британская компания Aston Martin почти готова представить свой первый электрический дорожный автомобиль после многих лет работы.

Компания уже опубликовала тизер роскошного электрического седана, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По предварительным данным, машина будет оснащена двумя электромоторами: они будут установлены на задней оси и смогут выдавать в общей сложности 610 лошадиных сил. Питаются электромоторы от блока батарей, установленного на месте двигателя V12. Аккумулятор состоит из 5600 литий-ионных ячеек, его емкость - 65 киловатт-часов.

Максимальная скорость, вероятно, будет составлять 250 километров в час. По предварительной информации, Aston Martin Rapide E сможет разгоняться до 60 миль в час (96 километров в час) менее чем за четыре секунды.

У седана есть некоторые изменения в дизайне для размещения новой силовой установки. Тяговая батарея Rapide E разделена на блоки, которые заняли места мотора V12, автомата и бензобака.

Aston сохраняет тенденцию уменьшения веса спорткара благодаря использованию сплавов и композитных материалов, а также немного меняет привычную аэродинамику. Тем не менее, новинка может показаться знакомой людям, которые управляли Rapide S на V12. Aston Martin настроил управление и трансмиссию таким образом, чтобы больше походить на модель с бензиновым двигателем.

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Проблема заключается в том, что новый Aston Martin будет сложно получить даже очень состоятельным людям. Aston выпустит всего 155 экземпляров этого автомобиля. Производство начинается в четвертом квартале 2019 года, и предполагают, что все они будут проданы до того, как первый электрический седан Aston Martin заметят на улицах. Цена электрокара не называется.
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 Теги: Aston Martin, электромобиль

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Сегодня, 11:54 » Автор: Богдан Процив
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