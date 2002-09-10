Раздел: Авто
Легендарный украинский грузовик продают за 3600 долларов
Продаваемый КрАЗ-214 был выпущен в 1960 году.
В России на продажу выставили уникальный украинский грузовой автомобиль повышенной проходимости КрАЗ-214, имеющий колесную базу 6х6. За него хотят получить всего 3 600 долларов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Кременчугский автозавод выпускал КрАЗ-214 с 1959 года по 1969 год. Всего было сделано 32 870 экземпляров этой машины. Часть из них отправили на экспорт. Сейчас этот грузовой автомобиль считается большой редкостью. К сожалению, его остались только считанные экземпляры. Причем в Украине есть только один такой автомобиль – в заводском музее «АвтоКрАЗа». Еще один есть в России, и его продают всего за 3 600 долларов.
Продаваемый в России КрАЗ-214 был выпущен в 1960 году, т.е. не на Ярославском автомобильном заводе, а на Кременчугском автозаводе. Почти всё у него «родное», включая 6,97 л двигатель мощностью 205 л.с. Но этот автомобиль требует достаточно серьезной реставрации. К тому же он не на ходу.
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КрАЗ-214 – это действительно легендарный украинский грузовой автомобиль. Его выпускали в небольшом количестве. Будет очень жалко, если этот экземпляр не попадет в нашу страну. Надеемся, что найдутся украинские коллекционеры и энтузиасты, которые посчитают, что за КрАЗ-214 1960 года можно заплатить 3 600 долларов.
В России на продажу выставили уникальный украинский грузовой автомобиль повышенной проходимости КрАЗ-214, имеющий колесную базу 6х6. За него хотят получить всего 3 600 долларов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Кременчугский автозавод выпускал КрАЗ-214 с 1959 года по 1969 год. Всего было сделано 32 870 экземпляров этой машины. Часть из них отправили на экспорт. Сейчас этот грузовой автомобиль считается большой редкостью. К сожалению, его остались только считанные экземпляры. Причем в Украине есть только один такой автомобиль – в заводском музее «АвтоКрАЗа». Еще один есть в России, и его продают всего за 3 600 долларов.
Продаваемый в России КрАЗ-214 был выпущен в 1960 году, т.е. не на Ярославском автомобильном заводе, а на Кременчугском автозаводе. Почти всё у него «родное», включая 6,97 л двигатель мощностью 205 л.с. Но этот автомобиль требует достаточно серьезной реставрации. К тому же он не на ходу.
Читайте также: В Париже состоится премьера гибридного Citroen Aircross C5
КрАЗ-214 – это действительно легендарный украинский грузовой автомобиль. Его выпускали в небольшом количестве. Будет очень жалко, если этот экземпляр не попадет в нашу страну. Надеемся, что найдутся украинские коллекционеры и энтузиасты, которые посчитают, что за КрАЗ-214 1960 года можно заплатить 3 600 долларов.
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