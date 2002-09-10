» » C производства снимают легендарный немецкий автомобиль
Раздел: Авто  
0

C производства снимают легендарный немецкий автомобиль

C производства снимают легендарный немецкий автомобильЕсть основания полагать, что «история» VW Beetle не закончится.

Volkswagen в 2019 году выпустит VW Beetle Final Edition, которая ознаменует собой окончание серийного производство легендарного немецкого автомобиля, сообщает VWVortex.com. Такой вывод эксперты VWVortex сделали, расшифровав соответствующий винкод NHTSA (Национальная администрация безопасности дорожного движения).

Все американские автопроизводители должны отчитываться перед NHTSA об информации, содержащейся в винкоде. Из этого журналисты узнают много интересного. Например, о том, что в следующем году появится VW Beetle Final Edition, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.

Название у этой новинки такое же, какое было у спецверсии 2010 года, созданной в связи с окончанием серийного производства первого поколения New Beetle. Всего было выпущено 1 500 экземпляров New Beetle Final Edition.

В марте нынешнего года представители компании Volkswagen заявили, что у Beetle не будет нового поколения. Спрос на эту модель постоянно снижается. Так, в США в 2017 году продали всего 15 000 экземпляров этой модели.

Читайте также: Легендарный украинский грузовик продают за 3600 долларов

Однако, есть основания полагать, что «история» VW Beetle не закончится. Да, пусть даже у него не будет нового поколения в привычном виде, но по некоторым данным новый «Жук» станет электромобилем. То есть фактически это будет полностью новый автомобиль.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Volkswagen

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:42 » Автор: Богдан Процив
     1230
     0

Похожие новости по теме

Volkswagen готовит преемника Beetle Volkswagen готовит преемника Beetle

Новый проект Beetle находится на очень ранних стадиях.

В Volkswagen поделились подробностями о преемнике Beetle В Volkswagen поделились подробностями о преемнике Beetle

Появилась информация, что немецкий производитель не собирается полностью отказываться от автомобиля.

Volkswagen прекращает выпуск самой культовой модели Volkswagen прекращает выпуск самой культовой модели

Легендарный Volkswagen Beetle уходит в прошлое, ему на смену приходит две новые модели немецкого производителя.

Старейшая модель Volkswagen станет электрической Старейшая модель Volkswagen станет электрической

Volkswagen работает над электромобилем Beetle.

Volkswagen готовится запустить серийный Beetle Dune. Фото Volkswagen готовится запустить серийный Beetle Dune. Фото

Немцы представили новые фотографии концепта внедорожного Beetle.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх