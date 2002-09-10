Раздел: Авто
C производства снимают легендарный немецкий автомобиль
Есть основания полагать, что «история» VW Beetle не закончится.
Volkswagen в 2019 году выпустит VW Beetle Final Edition, которая ознаменует собой окончание серийного производство легендарного немецкого автомобиля, сообщает VWVortex.com. Такой вывод эксперты VWVortex сделали, расшифровав соответствующий винкод NHTSA (Национальная администрация безопасности дорожного движения).
Все американские автопроизводители должны отчитываться перед NHTSA об информации, содержащейся в винкоде. Из этого журналисты узнают много интересного. Например, о том, что в следующем году появится VW Beetle Final Edition, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Название у этой новинки такое же, какое было у спецверсии 2010 года, созданной в связи с окончанием серийного производства первого поколения New Beetle. Всего было выпущено 1 500 экземпляров New Beetle Final Edition.
В марте нынешнего года представители компании Volkswagen заявили, что у Beetle не будет нового поколения. Спрос на эту модель постоянно снижается. Так, в США в 2017 году продали всего 15 000 экземпляров этой модели.
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Однако, есть основания полагать, что «история» VW Beetle не закончится. Да, пусть даже у него не будет нового поколения в привычном виде, но по некоторым данным новый «Жук» станет электромобилем. То есть фактически это будет полностью новый автомобиль.
Volkswagen в 2019 году выпустит VW Beetle Final Edition, которая ознаменует собой окончание серийного производство легендарного немецкого автомобиля, сообщает VWVortex.com. Такой вывод эксперты VWVortex сделали, расшифровав соответствующий винкод NHTSA (Национальная администрация безопасности дорожного движения).
Все американские автопроизводители должны отчитываться перед NHTSA об информации, содержащейся в винкоде. Из этого журналисты узнают много интересного. Например, о том, что в следующем году появится VW Beetle Final Edition, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Название у этой новинки такое же, какое было у спецверсии 2010 года, созданной в связи с окончанием серийного производства первого поколения New Beetle. Всего было выпущено 1 500 экземпляров New Beetle Final Edition.
В марте нынешнего года представители компании Volkswagen заявили, что у Beetle не будет нового поколения. Спрос на эту модель постоянно снижается. Так, в США в 2017 году продали всего 15 000 экземпляров этой модели.
Читайте также: Легендарный украинский грузовик продают за 3600 долларов
Однако, есть основания полагать, что «история» VW Beetle не закончится. Да, пусть даже у него не будет нового поколения в привычном виде, но по некоторым данным новый «Жук» станет электромобилем. То есть фактически это будет полностью новый автомобиль.
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