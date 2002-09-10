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Раздел: Авто  
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Lexus ES станет первым автомобилем с виртуальными зеркалами

Lexus ES станет первым автомобилем с виртуальными зеркаламиЦифровая обработка изображения позволяет видеть больше, чем в обычное зеркало.

Первым серийным автомобилем, оборудованным виртуальными зеркалами должен был стать Audi E-Tron, но японцы подоспели с этой системой раньше.

Обычно автопроизводители внедряют новые технологии в свои флагманские модели, после чего они постепенно появляются и на младших моделях. Однако Lexus поступил наоборот, начав замену зеркал на камеры снизу – первым стал седан ES, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Сразу отметим, что заказать себе такую ​​машину украинцы пока не смогут – технологическая модель адресована исключительно японскому рынку, где уже есть соответствующие нормативы и законы для использования камер вместо зеркал. Но стоит немного подождать и технология распространится. Следующим после Lexus станет Audi, которая готовит дебют E-Тron с такими же камерами, и должна была стать первой, если бы не японцы.

Внешние камеры расположены там, где раньше были зеркала. При этом они значительно компактнее традиционных зеркал, но значительно информативнее. Изображение с камер выводится на квадратные пятидюймовые дисплеи, расположенные вдоль торпедо.

Цифровая обработка изображения позволяет видеть больше, чем в обычное зеркало. Благодаря этому улучшается обзорность в ночное время. В дополнение камеры также помогают в парковке.

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Камеры размещены в глубине пластиковых кожухов, что защищает объективы от дождя и снега, а подогрев виртуальных зеркал предотвращает обледенение и запотевание камер.

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 Теги: Lexus ES, зеркала, видео

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Сегодня, 16:39 » Автор: Богдан Процив
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