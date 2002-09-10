Lexus ES станет первым автомобилем с виртуальными зеркалами

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На Audi появились дисплеи вместо зеркал Новый вариант с зеркалами станет доступным не во всех странах.

Опубликованы изображения первого электрического кроссовера Audi Автомобиль под названием E-Tron получит специальные камеры вместо боковых зеркал и будет представлен в конце лета.