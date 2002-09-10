Раздел: Авто
Volvo представила тягач будущего
Volvo предлагает использовать на регулярных рейсах между логистическими центрами.
Компания Volvo Trucks представила автономный электрический тягач Vera, совместимый с имеющейся инфраструктурой и грузовыми платформами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Беспилотник, подключенный к облачному сервису, способен постоянно анализировать дорожную ситуацию и определять свое местоположение с точностью до нескольких сантиметров.
Подобные тягачи Volvo предлагает использовать на регулярных рейсах между логистическими центрами, расположенными недалеко друг от друга. Преимуществами беспилотных тягачей называются большая грузоподъемность и низкий уровень шума, что позволит осуществлять перевозки даже ночью.
Подключенные к единому облачному сервису, грузовики Volvo Vera могут передавать в транспортный центр информацию о скорости, местоположении, времени доставки груза и уровне зарядки батареи. Исходя из этого можно более точно контролировать движение грузов и минимизировать объемы резервных запасов товаров.
Читайте также: Так будет выглядеть FE Electric - мусоровоз Volvo на электрической тяге
Ранее компания Volvo Construction Equipment, так же как и Volvo Trucks входящая в состав Volvo Group, запустила пилотный проект по использованию автономных самосвалов на территории карьера Викан-Кросс вблизи Гетеборга.
Компания Volvo Trucks представила автономный электрический тягач Vera, совместимый с имеющейся инфраструктурой и грузовыми платформами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Беспилотник, подключенный к облачному сервису, способен постоянно анализировать дорожную ситуацию и определять свое местоположение с точностью до нескольких сантиметров.
Подобные тягачи Volvo предлагает использовать на регулярных рейсах между логистическими центрами, расположенными недалеко друг от друга. Преимуществами беспилотных тягачей называются большая грузоподъемность и низкий уровень шума, что позволит осуществлять перевозки даже ночью.
Подключенные к единому облачному сервису, грузовики Volvo Vera могут передавать в транспортный центр информацию о скорости, местоположении, времени доставки груза и уровне зарядки батареи. Исходя из этого можно более точно контролировать движение грузов и минимизировать объемы резервных запасов товаров.
Читайте также: Так будет выглядеть FE Electric - мусоровоз Volvo на электрической тяге
Ранее компания Volvo Construction Equipment, так же как и Volvo Trucks входящая в состав Volvo Group, запустила пилотный проект по использованию автономных самосвалов на территории карьера Викан-Кросс вблизи Гетеборга.
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