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Раздел: Авто  
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Volvo представила тягач будущего

Volvo представила тягач будущегоVolvo предлагает использовать на регулярных рейсах между логистическими центрами.

Компания Volvo Trucks представила автономный электрический тягач Vera, совместимый с имеющейся инфраструктурой и грузовыми платформами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Беспилотник, подключенный к облачному сервису, способен постоянно анализировать дорожную ситуацию и определять свое местоположение с точностью до нескольких сантиметров.

Подобные тягачи Volvo предлагает использовать на регулярных рейсах между логистическими центрами, расположенными недалеко друг от друга. Преимуществами беспилотных тягачей называются большая грузоподъемность и низкий уровень шума, что позволит осуществлять перевозки даже ночью.

Подключенные к единому облачному сервису, грузовики Volvo Vera могут передавать в транспортный центр информацию о скорости, местоположении, времени доставки груза и уровне зарядки батареи. Исходя из этого можно более точно контролировать движение грузов и минимизировать объемы резервных запасов товаров.

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Ранее компания Volvo Construction Equipment, так же как и Volvo Trucks входящая в состав Volvo Group, запустила пилотный проект по использованию автономных самосвалов на территории карьера Викан-Кросс вблизи Гетеборга.
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 Теги: Volvo, тягач

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Сегодня, 18:17 » Автор: Едгар Букмирза
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