Раздел: Авто
Hyundai показал первое изображение водородного грузовика
Новинка визуально будет отличаться от других представителей линейки.
Марка Hyundai опубликовала первое изображение грузовика, оснащенного электрической силовой установкой с водородными топливными элементами. На европейском рынке модель планируется представить уже в следующем году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Планы по выпуску «зеленого» тягача корейский производитель анонсировал на Международной выставке коммерческого транспорта в Ганновере. Там же представитель марки пообещал в следующем году раскрыть все технические характеристики машины.
Сейчас известно лишь, что новинка визуально будет отличаться от других представителей линейки коммерческого транспорта Hyundai. В частности, рисунок решетки радиатора грузовика будет символизировать водород, а за аэродинамическую эффективность будут отвечать спойлер на крыше и проставки между кабиной и полуприцепом.
Читайте также: Рассекречен дизайн водородного электрокроссовера Hyundai
В линейке Hyundai уже есть водородные автомобили - это кроссоверы iX35 Fuel Cell и NEXO. Последний дебютировал на выставке CES в январе. Вседорожник оснащен электромоторам мощностью 120 киловатт (163 лошадиные силы), который питается от блока топливных элементов. Запас хода Hyundai NEXO составляет около 590 километров.
Марка Hyundai опубликовала первое изображение грузовика, оснащенного электрической силовой установкой с водородными топливными элементами. На европейском рынке модель планируется представить уже в следующем году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Планы по выпуску «зеленого» тягача корейский производитель анонсировал на Международной выставке коммерческого транспорта в Ганновере. Там же представитель марки пообещал в следующем году раскрыть все технические характеристики машины.
Сейчас известно лишь, что новинка визуально будет отличаться от других представителей линейки коммерческого транспорта Hyundai. В частности, рисунок решетки радиатора грузовика будет символизировать водород, а за аэродинамическую эффективность будут отвечать спойлер на крыше и проставки между кабиной и полуприцепом.
Читайте также: Рассекречен дизайн водородного электрокроссовера Hyundai
В линейке Hyundai уже есть водородные автомобили - это кроссоверы iX35 Fuel Cell и NEXO. Последний дебютировал на выставке CES в январе. Вседорожник оснащен электромоторам мощностью 120 киловатт (163 лошадиные силы), который питается от блока топливных элементов. Запас хода Hyundai NEXO составляет около 590 километров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
314
0
Также советуем посмотреть
- «Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
- В Украине требуют прекратить поставки сырья на крымский "Титан"
- Свадебные снимки, которые будут веселить всю семейную жизнь
- Соцсети с юмором отреагировали на подозрение Омеляну
- Украинский шоумен покорил Сеть забавной пародией
- Непокаране зло завжди повертається
- Сеть заполонили мемы и шутки о новых iPhone
- 75 погибших на Донбассе украинских военных остаются неидентифицированными
- И смех, и грех: украинка пыталась провезти под юбкой 49 «айфонов»
- Про що свідчить прихід в Україну IKEA
- В Борисполе задержали боевика ИГИЛ
- Бывает ли жизнь без МВФ
- Соцсети веселятся над ажиотажем вокруг IKEA в Украине
- За год в Крыму произошло 11 арестов без оснований, - ООН
- «Клон» Путина дал новый повод для насмешек
- Роздуми про війну України з Росією
- Пристрастие к соцсетям сорвало свадьбу индийской пары
- Как «русский мир» правит бал в Москве
- Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе из минометов и пулеметов
- Пограничный пункт пропуска в Миловом перенесли
- В каком ключе нужно строить диалог с Москвой
- Бюджета не хватило: офицер ВСУ высмеял очередной фейк боевиков
- Рыбаков предупредили о провокациях России в Азовском море
- Потрібно припинити виявляти добру волю по «Мінську»
- Праздник не прекращается: в Сети высмеяли новых «звездных» гостей боевиков
- Названа самая уязвимая часть Крымского моста
- Как люди Плотницкого специально обстреливали Луганск
- «Осужденные» в ОРДЛО хотят в украинские тюрьмы, - ОБСЕ
- «Визиткой Яроша» уже не обманешь
- Сеть не на шутку напугал червь-призрак
Оставьте свой комментарий