Раздел: Авто
Стало известно, сколько стоит завезти автомобиль на еврономерах в Украину
Перегонщики в основном украинцы.
Автоперевозчики, которые загоняют в Украину машины из Европы, зарабатывают на каждой около 500 долларов США.
Об этом рассказал перегонщик Евгений Трофимов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
По его словам, за регистрацию автомобиля на какую-то фирму приходится отдавать 100 долларов. Это в случае, когда перегонщик оформляет авто на себя. Если же оформлять сразу на покупателя, то выйдет в два раза дороже. 50 долларов из этих средств идет за оформление доверенности. Остальные – забирает фирма, которая, якобы, берет на работу «нового сотрудника».
Зачастую, владельцами «контор» являются украинцы, которые таким образом зарабатывают на жизнь.
Также Трофимов отметил, что деньги нужны еще для перерегистрации автомобиля, оформления страховки и пересечения границы.
«Платить нужно за все. Во-первых, за официальную перерегистрацию, которая, в Польше обходится около 50 долларов. За тем за страховку, если она заканчивается. Это еще около сотни долларов. Ну и, конечно же, гривен 200 придется отдать при пересечении границы нашим таможенникам. Если к этому добавить проживание, питание и топливо на дорогу, то мой чистый «навар» на одном авто составляет чуть больше 500 долларов», - рассказал автоперегонщик.
Читайте также: Стало известно, сколько авто на еврономерах незаконно находится в Украине
28-летний киевлянин Александр, который два года занимается «перегоном» автомобилей из Европы, также утверждает, что платить на таможне надо всем. По его словам, бандитов на дорогах он не боится.
«Главный гоп-стоп - на украинской границе на обратном пути, когда уже ввозишь машину. Бывает, конечно, что без лишних вопросов проезжаешь все пункты контроля, но чаще платить приходится каждому, начиная от паспортного контроля и заканчивая выездом на шлагбауме. Средняя сумма «мзды» - по 200 грн, или 20 злотых. Набегает около 1000 грн», - рассказал украинец.
По его словам, в Польше такого безобразия нет – даже за предложение взятки можно сесть в тюрьму.
Самые покупаемые автомобили – «Мерседес» и «Ауди», хотя поступают заказы и на дешевые «Ланосы» за 1200 долларов и на дорогие Infinity (10-12 тысяч).
Александр отмечает, что в последнее время его доходы сократились из-за множества машин с просроченной регистрацией. Такие можно купить за полцены. И хотя правоохранители их могут отобрать в любой момент, а владельца оштрафовать, народ все равно покупает, так как главный критерий – дешевизна.
Автоперевозчики, которые загоняют в Украину машины из Европы, зарабатывают на каждой около 500 долларов США.
Об этом рассказал перегонщик Евгений Трофимов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
По его словам, за регистрацию автомобиля на какую-то фирму приходится отдавать 100 долларов. Это в случае, когда перегонщик оформляет авто на себя. Если же оформлять сразу на покупателя, то выйдет в два раза дороже. 50 долларов из этих средств идет за оформление доверенности. Остальные – забирает фирма, которая, якобы, берет на работу «нового сотрудника».
Зачастую, владельцами «контор» являются украинцы, которые таким образом зарабатывают на жизнь.
Также Трофимов отметил, что деньги нужны еще для перерегистрации автомобиля, оформления страховки и пересечения границы.
«Платить нужно за все. Во-первых, за официальную перерегистрацию, которая, в Польше обходится около 50 долларов. За тем за страховку, если она заканчивается. Это еще около сотни долларов. Ну и, конечно же, гривен 200 придется отдать при пересечении границы нашим таможенникам. Если к этому добавить проживание, питание и топливо на дорогу, то мой чистый «навар» на одном авто составляет чуть больше 500 долларов», - рассказал автоперегонщик.
Читайте также: Стало известно, сколько авто на еврономерах незаконно находится в Украине
28-летний киевлянин Александр, который два года занимается «перегоном» автомобилей из Европы, также утверждает, что платить на таможне надо всем. По его словам, бандитов на дорогах он не боится.
«Главный гоп-стоп - на украинской границе на обратном пути, когда уже ввозишь машину. Бывает, конечно, что без лишних вопросов проезжаешь все пункты контроля, но чаще платить приходится каждому, начиная от паспортного контроля и заканчивая выездом на шлагбауме. Средняя сумма «мзды» - по 200 грн, или 20 злотых. Набегает около 1000 грн», - рассказал украинец.
По его словам, в Польше такого безобразия нет – даже за предложение взятки можно сесть в тюрьму.
Самые покупаемые автомобили – «Мерседес» и «Ауди», хотя поступают заказы и на дешевые «Ланосы» за 1200 долларов и на дорогие Infinity (10-12 тысяч).
Александр отмечает, что в последнее время его доходы сократились из-за множества машин с просроченной регистрацией. Такие можно купить за полцены. И хотя правоохранители их могут отобрать в любой момент, а владельца оштрафовать, народ все равно покупает, так как главный критерий – дешевизна.
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