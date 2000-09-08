Раздел: Авто
Tesla разрешила клиентам заряжать электрокары бесплатно
Решение принято из-за угрозы урагана "Флоренс"
Компания Tesla предоставила услугу бесплатной подзарядки для владельцев своих электромобилей в связи с приближением урагана “Флоренс” к побережью США. Об этом производитель электрокаров объявил в четверг в своем Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“В рамках подготовки к урагану „Флоренс“ мы временно разрешаем вашей машине бесплатный доступ к дополнительному объему электроэнергии, а также предоставляем бесплатно (портативные) электрозаряжающие устройства. Мы надеемся, что это вселит в вас спокойствие, нужное, чтобы добраться при необходимости до безопасного места”, - уточнила Tesla. Она обещала сохранять льготный режим до середины октября - предполагаемого срока завершения пика сезона ураганов.
Предложение касается электрокаров Model 3 и Model X с емкостью батареи 49, 60 и 70 кВт/ч, которые уже сняты с производства. Подзарядка в критической ситуации позволит им проехать дополнительно до 80,5 км.
Читайте также: Tesla сообщила об очередном рекорде
Как ранее проинформировал Национальный центр США по наблюдению за ураганами, бушующий в Атлантическом океане “Флоренс” ослаб до второй из пяти возможных категорий по шкале Саффира-Симпсона. В настоящий момент скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет около 46,9 м/с. “Флоренс” находится примерно в 270 км к востоку от города Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется в северо-западном направлении со скоростью около 4,5 м/с. Как ожидается, ураган достигнет побережья США уже в ночь на пятницу.
Компания Tesla предоставила услугу бесплатной подзарядки для владельцев своих электромобилей в связи с приближением урагана “Флоренс” к побережью США. Об этом производитель электрокаров объявил в четверг в своем Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“В рамках подготовки к урагану „Флоренс“ мы временно разрешаем вашей машине бесплатный доступ к дополнительному объему электроэнергии, а также предоставляем бесплатно (портативные) электрозаряжающие устройства. Мы надеемся, что это вселит в вас спокойствие, нужное, чтобы добраться при необходимости до безопасного места”, - уточнила Tesla. Она обещала сохранять льготный режим до середины октября - предполагаемого срока завершения пика сезона ураганов.
Предложение касается электрокаров Model 3 и Model X с емкостью батареи 49, 60 и 70 кВт/ч, которые уже сняты с производства. Подзарядка в критической ситуации позволит им проехать дополнительно до 80,5 км.
Читайте также: Tesla сообщила об очередном рекорде
Как ранее проинформировал Национальный центр США по наблюдению за ураганами, бушующий в Атлантическом океане “Флоренс” ослаб до второй из пяти возможных категорий по шкале Саффира-Симпсона. В настоящий момент скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет около 46,9 м/с. “Флоренс” находится примерно в 270 км к востоку от города Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется в северо-западном направлении со скоростью около 4,5 м/с. Как ожидается, ураган достигнет побережья США уже в ночь на пятницу.
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