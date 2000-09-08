Раздел: Авто
General Motors отзывает более миллиона автомобилей
General Motors отзывает 1,2 млн автомобилей из-за неполадок с рулем
Автомобильный концерт General Motors (GM) отзывает порядка 1,2 миллиона автомобилей по всему миру из-за проблем с работой усилителя руля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В число отозванных машин войдут ряд моделей пикапов и внедорожников Chevrolet, GMC и Cadillac 2015 года выпуска.
Концерн получил жалобы о 30 авариях и двух случаях травм. Однако неполадки в работе усилителя руля не стали причиной ДТП, повлекших за собой смерть водителей.
Проблема может вызвать сложности в управлении автомобилем, особенно на низких скоростях, что может увеличить риск столкновения.
Читайте также: General Motors отзывает полмиллиона автомобилей
Дилеры GM обновят программное обеспечение электронного модуля усилителя руля для обладателей неисправных авто.
Автомобильный концерт General Motors (GM) отзывает порядка 1,2 миллиона автомобилей по всему миру из-за проблем с работой усилителя руля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В число отозванных машин войдут ряд моделей пикапов и внедорожников Chevrolet, GMC и Cadillac 2015 года выпуска.
Концерн получил жалобы о 30 авариях и двух случаях травм. Однако неполадки в работе усилителя руля не стали причиной ДТП, повлекших за собой смерть водителей.
Проблема может вызвать сложности в управлении автомобилем, особенно на низких скоростях, что может увеличить риск столкновения.
Читайте также: General Motors отзывает полмиллиона автомобилей
Дилеры GM обновят программное обеспечение электронного модуля усилителя руля для обладателей неисправных авто.
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