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Раздел: Авто  
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General Motors отзывает более миллиона автомобилей

General Motors отзывает более миллиона автомобилейGeneral Motors отзывает 1,2 млн автомобилей из-за неполадок с рулем

Автомобильный концерт General Motors (GM) отзывает порядка 1,2 миллиона автомобилей по всему миру из-за проблем с работой усилителя руля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В число отозванных машин войдут ряд моделей пикапов и внедорожников Chevrolet, GMC и Cadillac 2015 года выпуска.

Концерн получил жалобы о 30 авариях и двух случаях травм. Однако неполадки в работе усилителя руля не стали причиной ДТП, повлекших за собой смерть водителей.

Проблема может вызвать сложности в управлении автомобилем, особенно на низких скоростях, что может увеличить риск столкновения.

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Дилеры GM обновят программное обеспечение электронного модуля усилителя руля для обладателей неисправных авто.
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 Теги: General Motors, автомобили

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Сегодня, 02:03 » Автор: Татьяна Ларина
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