Раздел: Авто
Названы самые надежные кроссоверы
Немецкий Autobild составил список самых надежных кроссоверов
Немецкое издание Autobild провело масштабное исследование, чтобы определить самые надежные современные кроссоверы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Испытания длились с 2001 года, в конце каждый автомобиль разобрали буквально до последнего винтика. Самыми надежными из всех протестированных "паркетников" оказались KIA Sportage и Volvo XC60 - общее количество поломок и проблемных моментов составило менее десяти на двоих. Самой серьезной из них оказался износ задних тормозных колодок у шведского кроссовера. Замыкает тройку лидеров Hyundai Tucson, за которым следуют разделившие четвертое место Mazda CX-5 и Suzuki SX4 S-Cross. Всего в рейтинге оказалось 12 машин. Места с 6-го по 12-е заняли Peugeot 2008, Nissan Qashqai, MINI Countryman, Ford Kuga, Citroёn C4 Cactus, Audi Q3 и Subaru XV.
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В среднем каждый участник теста проехал около 100.000 км, и не все показали себя так же хорошо, как лидеры состязания. Например, занявший последнюю строчку рейтинга Subaru XV неприятно удивил большим количеством проблем вроде преждевременно изношенной муфты, коррозии деталей шасси и огромным количеством постоянно нарастающих шумов. В автомобиле насчитали 44 неполадки.
Немецкое издание Autobild провело масштабное исследование, чтобы определить самые надежные современные кроссоверы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Испытания длились с 2001 года, в конце каждый автомобиль разобрали буквально до последнего винтика. Самыми надежными из всех протестированных "паркетников" оказались KIA Sportage и Volvo XC60 - общее количество поломок и проблемных моментов составило менее десяти на двоих. Самой серьезной из них оказался износ задних тормозных колодок у шведского кроссовера. Замыкает тройку лидеров Hyundai Tucson, за которым следуют разделившие четвертое место Mazda CX-5 и Suzuki SX4 S-Cross. Всего в рейтинге оказалось 12 машин. Места с 6-го по 12-е заняли Peugeot 2008, Nissan Qashqai, MINI Countryman, Ford Kuga, Citroёn C4 Cactus, Audi Q3 и Subaru XV.
Читайте также: Названы самые надежные кроссоверы 2018 года
В среднем каждый участник теста проехал около 100.000 км, и не все показали себя так же хорошо, как лидеры состязания. Например, занявший последнюю строчку рейтинга Subaru XV неприятно удивил большим количеством проблем вроде преждевременно изношенной муфты, коррозии деталей шасси и огромным количеством постоянно нарастающих шумов. В автомобиле насчитали 44 неполадки.
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