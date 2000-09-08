Раздел: Авто
Новый автомобильный год Citroen начнет с премиального электрокара
Внутри у кроссовера будут дисплей с подсветкой и 515-ваттная акустическая система.
В октябре на автосалоне в Париже Citroen покажет кроссовер своего суббренда - DS 3 Crossback в электроверсии.
Фотография нового кроссовера уже появилась в сети, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Автомобиль выйдет на рынок в начале следующего года с обновленными бензиновыми турбомоторами PureTech, развивающими 155, 130 и 100 л. с. Также на старте продаж покупателям будут доступны два дизеля мощностью 130 и 100 л. с. А вот электрический DS 3 Crossback появится только в середине 2019 года.
Электрическая версия кроссовера оснащена двигателем мощностью 100 л.с. и батареей мощностью 50 кВт, которая, из-за своей формы не крадет пространство для ног и не уменьшает объем багажника. Батарею можно зарядить на 80% всего за полчаса, благодаря активному охлаждению батареи. Энергоэффективности способствует использование тепловых насосов.
В основу электрокара ляжет модульная платформа e-CMP, на которой также будут построены некоторые электромобили компаний Peugeot и Citroen. Так, это же шасси станет базой для электрических модификаций Peugeot 208 и Opel Corsa нового поколения. Версия DS 3 Crossback с двигателем внутреннего сгорания построена на другой платформе, а внешне традиционный кроссовер отличают выхлопные трубы.
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Внутри у кроссовера будут дисплей с подсветкой и 515-ваттная акустическая система. Отмечается, что усовершенствованная система автоматического торможения DS 3 Crossback способна заметить помеху и остановить машину даже в кромешной темноте. Функция DS Smart Acess позволит открывать и запускать двигатель при помощи приложения MyDS в смартфоне.
В октябре на автосалоне в Париже Citroen покажет кроссовер своего суббренда - DS 3 Crossback в электроверсии.
Фотография нового кроссовера уже появилась в сети, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Автомобиль выйдет на рынок в начале следующего года с обновленными бензиновыми турбомоторами PureTech, развивающими 155, 130 и 100 л. с. Также на старте продаж покупателям будут доступны два дизеля мощностью 130 и 100 л. с. А вот электрический DS 3 Crossback появится только в середине 2019 года.
Электрическая версия кроссовера оснащена двигателем мощностью 100 л.с. и батареей мощностью 50 кВт, которая, из-за своей формы не крадет пространство для ног и не уменьшает объем багажника. Батарею можно зарядить на 80% всего за полчаса, благодаря активному охлаждению батареи. Энергоэффективности способствует использование тепловых насосов.
В основу электрокара ляжет модульная платформа e-CMP, на которой также будут построены некоторые электромобили компаний Peugeot и Citroen. Так, это же шасси станет базой для электрических модификаций Peugeot 208 и Opel Corsa нового поколения. Версия DS 3 Crossback с двигателем внутреннего сгорания построена на другой платформе, а внешне традиционный кроссовер отличают выхлопные трубы.
Читайте также: Hyundai выпустит водородный грузовик
Внутри у кроссовера будут дисплей с подсветкой и 515-ваттная акустическая система. Отмечается, что усовершенствованная система автоматического торможения DS 3 Crossback способна заметить помеху и остановить машину даже в кромешной темноте. Функция DS Smart Acess позволит открывать и запускать двигатель при помощи приложения MyDS в смартфоне.
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