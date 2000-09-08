» » Новый автомобильный год Citroen начнет с премиального электрокара
Раздел: Авто  
0

Новый автомобильный год Citroen начнет с премиального электрокара

Новый автомобильный год Citroen начнет с премиального электрокараВнутри у кроссовера будут дисплей с подсветкой и 515-ваттная акустическая система.

В октябре на автосалоне в Париже Citroen покажет кроссовер своего суббренда - DS 3 Crossback в электроверсии.

Фотография нового кроссовера уже появилась в сети, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Автомобиль выйдет на рынок в начале следующего года с обновленными бензиновыми турбомоторами PureTech, развивающими 155, 130 и 100 л. с. Также на старте продаж покупателям будут доступны два дизеля мощностью 130 и 100 л. с. А вот электрический DS 3 Crossback появится только в середине 2019 года.

Электрическая версия кроссовера оснащена двигателем мощностью 100 л.с. и батареей мощностью 50 кВт, которая, из-за своей формы не крадет пространство для ног и не уменьшает объем багажника. Батарею можно зарядить на 80% всего за полчаса, благодаря активному охлаждению батареи. Энергоэффективности способствует использование тепловых насосов.

В основу электрокара ляжет модульная платформа e-CMP, на которой также будут построены некоторые электромобили компаний Peugeot и Citroen. Так, это же шасси станет базой для электрических модификаций Peugeot 208 и Opel Corsa нового поколения. Версия DS 3 Crossback с двигателем внутреннего сгорания построена на другой платформе, а внешне традиционный кроссовер отличают выхлопные трубы.

Читайте также: Hyundai выпустит водородный грузовик

Внутри у кроссовера будут дисплей с подсветкой и 515-ваттная акустическая система. Отмечается, что усовершенствованная система автоматического торможения DS 3 Crossback способна заметить помеху и остановить машину даже в кромешной темноте. Функция DS Smart Acess позволит открывать и запускать двигатель при помощи приложения MyDS в смартфоне.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Citroen, кроссовер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:37 » Автор: Богдан Процив
     574
     0

Похожие новости по теме

В Сети появились изображения нового кроссовера Peugeot-Citroen В Сети появились изображения нового кроссовера Peugeot-Citroen

Внешность кроссовера DS 3 Crossback рассекретили на патентных изображениях.

Во Франции создают новый электромобиль Во Франции создают новый электромобиль

Французы готовят новый электромобиль.

DS осенью представит свой первый электрический кроссовер DS осенью представит свой первый электрический кроссовер

Выпуск нового кроссовера станет важным шагом в новой стратегии бренда DS.

Роскошный DS 7 Crossback для Китая прибавил в габаритах Роскошный DS 7 Crossback для Китая прибавил в габаритах

Группа Peugeot-Citroen (PSA) готовит к выходу на китайский рынок премиальный внедорожник DS 7 Crossback.

DS разработает электрический кроссовер в 2018 году DS разработает электрический кроссовер в 2018 году

Мощность электродвигателя может составить около 400 лошадиных сил.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх