» » KIA представила Cerato нового поколения
Раздел: Авто  
0

KIA представила Cerato нового поколения

KIA представила Cerato нового поколенияKIA показала новую версию Cerato

Корейский автобренд KIA представил новую версию Cerato. В следующем месяце ее планируют вывести на рынок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua

В зависимости от места реализации эта модель меняет название: в Корее она известна как К3, в США - Forte, в Украине - Cerato.

Новый Kia выглядит довольно динамично в профиле благодаря наклонной форме крыши и большому углу наклона задних стоек. Также у автомобиля стильные продолговатые фонари. Топовая версия получила 18-дюймовые диски и обвес.

Читайте также: Рассекречены характеристики седана нового поколения от Kia

На первых порах хэтчбек будут оснащать исключительно 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 204 л. с.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: KIA, хэтчбек

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:30 » Автор: Татьяна Ларина
     684
     0

Похожие новости по теме

Kia рассекретила хэтчбек Cerato Kia рассекретила хэтчбек Cerato

Хэтчбек выделяется динамично наклоненной пятой дверью.

Рассекречены характеристики седана нового поколения от Kia Рассекречены характеристики седана нового поколения от Kia

Kia представила седан Cerato (Forte) нового поколения. Новинка дебютировала на автосалоне в Детройте.

Kia показала снимки Kia показала снимки "свеженького" седана Cerato

Это надо видеть.

Kia представила обновленный седан Cerato Kia представила обновленный седан Cerato

Модель получила измененную внешность и новые опции.

Шпионские фотографии обновленного седана Kia Cerato Шпионские фотографии обновленного седана Kia Cerato

Продажи обновленной модели начнутся в 2016 году.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх