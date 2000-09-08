Раздел: Авто
KIA представила Cerato нового поколения
KIA показала новую версию Cerato
Корейский автобренд KIA представил новую версию Cerato. В следующем месяце ее планируют вывести на рынок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
В зависимости от места реализации эта модель меняет название: в Корее она известна как К3, в США - Forte, в Украине - Cerato.
Новый Kia выглядит довольно динамично в профиле благодаря наклонной форме крыши и большому углу наклона задних стоек. Также у автомобиля стильные продолговатые фонари. Топовая версия получила 18-дюймовые диски и обвес.
Читайте также: Рассекречены характеристики седана нового поколения от Kia
На первых порах хэтчбек будут оснащать исключительно 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 204 л. с.
Корейский автобренд KIA представил новую версию Cerato. В следующем месяце ее планируют вывести на рынок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
В зависимости от места реализации эта модель меняет название: в Корее она известна как К3, в США - Forte, в Украине - Cerato.
Новый Kia выглядит довольно динамично в профиле благодаря наклонной форме крыши и большому углу наклона задних стоек. Также у автомобиля стильные продолговатые фонари. Топовая версия получила 18-дюймовые диски и обвес.
Читайте также: Рассекречены характеристики седана нового поколения от Kia
На первых порах хэтчбек будут оснащать исключительно 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 204 л. с.
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