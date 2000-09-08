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Появились первые изображения нового бюджетного Mercedes-AMG

Появились первые изображения нового бюджетного Mercedes-AMGMercedes-AMG A35 будет внешне отличаться от «гражданских» А-классов

Концерн Daimler опубликовал тизеры младшей модели из линейки Mercedes-AMG. Хэтчбек с индексом А35 и двигателем мощностью около 300 л.с. дебютирует в начале октября на Парижском автосалоне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

За последние годы Daimler сильно девальвировал свой бренд Mercedes-AMG - в том смысле, что это теперь не эксклюзивные, а вполне себе массовые модели топ-уровня, которые при наличие нужной суммы денег может купить себе любой желающий. В ближайшее время входной клуб в разросшийся клуб Mercedes-AMG в очередной раз подешевеет: на мировой рынок выйдет компактный хэтчбек Mercedes-AMG A35 - сегодня были опубликованы его первые тизеры.

Прежде самым простым и доступным AMG-мобилем был A45 с 381-сильным 2,0-литровым бензиновым турбомотором. В новом поколении компактных моделей Mercedes-Benz заряженный A45 тоже появится и, по слухам, будет располагать мощность в 400 л.с., но прежде свет увидит его младший брат - A35. Ожидается, что отдача 2,0-литрового двигателя в версии А35 будет на уровне 300 л.с., и он будет идти в комплекте с 7-ступенчатым «роботом» и системой полного привода 4Matic. Разгон до 100 км/ч должен уложиться в 5 с, максимальную скорость ограничат электроникой на уровне 250 км/ч.

Разумеется, Mercedes-AMG A35 будет внешне отличаться от «гражданских» А-классов, но как именно, по тизерам понять сложно.

Как сообщает Mercedes-Benz Passion Blog, премьера Mercedes-AMG A35 состоится на Парижском автосалоне, и уже в октябре хот-хэтч поступит в продажу. Дешево не будет, но A35 станет самым доступным автомобилем в линейке Mercedes-AMG (напомним, что заряженные версии автомобилей Smart разрабатываются совместно с тюнинг-ателье Brabus).

В свете грядущей премьеры интересно, упадет ли в перспективе Mercedes-AMG до еще меньших мощностей и цен. Конечно, рынок хочет как можно больше AMG-моделей, а спрос, как известно, рождает предложение, но всему же есть предел - машины с индексами А25 или А15 будут уже из разряда курьезов…

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В 2015 году придворному тюнинг-ателье даже пришлось строить новый завод в связи с хроническим ростом ассортимента и продаж AMG-моделей: сборку некоторых двигателей перенесли из Аффальтербаха в Манхайм. Не исключено, что вскоре для удовлетворения потребности мирового населения в массовом автомобильном эксклюзиве подразделению Mercedes-AMG потребуется вводить дополнительные производственные мощности, в том числе за пределами Германии.

Появились первые изображения нового бюджетного Mercedes-AMG
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 Теги: Mercedes, автомобиль

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Сегодня, 22:13 » Автор: Татьяна Ларина
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