Раздел: Авто
Volkswagen готовит обновление популярной модели
Новый Passat выйдет совсем скоро.
Фотографии замеченного на испытаниях седана бизнес-класса говорит о скорой премьере машины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
По снимкам можно увидеть, Volkswagen Passat 2019 года получит внешнее сходство с недавно дебютировавшим Arteon. О технических данных нового транспортного средства пока ничего не сообщается, но специалисты считают, что машина получит много изменений.
По неподтвержденной информации, скоро после начала реализаций Volkswagen Passat появится его гибридная модификация с приставкой GTE. Более того, не исключается, что гибридов Passat будет пара, чтобы удовлетворить возрастающую популярность.
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Также часть инновационных технологий, что появятся в новом Passat, могут перейти к соплатформенному чешскому флагману Skoda Superb. Не исключается, что скоро после официального дебюта немецкой машины будет представлен и рестайлинговый седан Skoda Superb.
Фотографии замеченного на испытаниях седана бизнес-класса говорит о скорой премьере машины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
По снимкам можно увидеть, Volkswagen Passat 2019 года получит внешнее сходство с недавно дебютировавшим Arteon. О технических данных нового транспортного средства пока ничего не сообщается, но специалисты считают, что машина получит много изменений.
По неподтвержденной информации, скоро после начала реализаций Volkswagen Passat появится его гибридная модификация с приставкой GTE. Более того, не исключается, что гибридов Passat будет пара, чтобы удовлетворить возрастающую популярность.
Читайте также: Появились первые изображения нового бюджетного Mercedes-AMG
Также часть инновационных технологий, что появятся в новом Passat, могут перейти к соплатформенному чешскому флагману Skoda Superb. Не исключается, что скоро после официального дебюта немецкой машины будет представлен и рестайлинговый седан Skoda Superb.
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