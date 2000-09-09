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Раздел: Авто  
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Volkswagen готовит обновление популярной модели

Volkswagen готовит обновление популярной модели Новый Passat выйдет совсем скоро.

Фотографии замеченного на испытаниях седана бизнес-класса говорит о скорой премьере машины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

По снимкам можно увидеть, Volkswagen Passat 2019 года получит внешнее сходство с недавно дебютировавшим Arteon. О технических данных нового транспортного средства пока ничего не сообщается, но специалисты считают, что машина получит много изменений.

По неподтвержденной информации, скоро после начала реализаций Volkswagen Passat появится его гибридная модификация с приставкой GTE. Более того, не исключается, что гибридов Passat будет пара, чтобы удовлетворить возрастающую популярность.

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Также часть инновационных технологий, что появятся в новом Passat, могут перейти к соплатформенному чешскому флагману Skoda Superb. Не исключается, что скоро после официального дебюта немецкой машины будет представлен и рестайлинговый седан Skoda Superb.

Volkswagen готовит обновление популярной модели
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 Теги: Volkswagen, Passat

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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