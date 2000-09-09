Раздел: Авто
В Сети появились рендеры возможного внешнего вида нового Aston Martin
Эксперты показали вероятный вид автомобиля на рендерах.
Мы уже неоднократно слышали о возможном появлении внедорожника от Aston Martin, но пока еще никто не может предположить как бы он мог выглядеть., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Поэтому независимые эксперты решили показать свое виденье конкурента Lamborghini Urus.
Работа над кроссовером DBX SUV Aston Martin уже официально подтверждена, однако дизайн остается загадкой. Поэтому независимые дизайнеры взялись продемонстрировать собственное виденье будущей модели.
За основу был взят дизайн у суперкара DB11. По фотографии заметно, что будущий кроссовер, наверняка получит узнаваемый корпоративный стиль.
Стоит отметить, что капот на рисунке немного короче, чем того можно было ожидать. Вероятнее всего, это следствие увеличения пространства внутри автомобиля, который получил четыре двери, и достаточно много места для задних пассажиров. Остальной кузов также претерпел некоторые изменения, и ветровое стекло теперь стоит более вертикально.
Задняя часть и крыша также получились менее стремительными, что ставит под вопрос динамические характеристики будущей модели. Разумеется, сейчас мы смотрим исключительно на предварительную работу независимого дизайнера, но она основана на большом опыте, результатах других компаний и на корпоративном стиле британского бренда. Поэтому имеет все шансы на то, что бы оказаться невероятно близко к действительности.
Стоит также отметить, компания Aston Martin наверняка не станет создавать полноценный внедорожник, и представит автомобиль класса SUV, который выступит в одном классе с Lamborghini Urus.
К сожалению, говорить о каких либо подробностях по техническому оснащению очень рано. Сейчас в сети ходят только слухи, которые говорят о совершенно разных теориях - от небольших турбомоторов, до огромных «атмосферников». Также были предположения и про электрические установки. Наверняка можно сказать только одно - автомобиль никогда не получит дизельный мотор. Об этом в категорической форме высказался топ-менеджер компании Мареком Райхман.
Читайте также: Volkswagen готовит обновление популярной модели
Независимо от того, какие характеристики получит автомобиль - мы уверены, его стоимость будет соответствовать роскошным моделям, и будет доступен исключительно для самых богатых людей.
Мы уже неоднократно слышали о возможном появлении внедорожника от Aston Martin, но пока еще никто не может предположить как бы он мог выглядеть., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Поэтому независимые эксперты решили показать свое виденье конкурента Lamborghini Urus.
Работа над кроссовером DBX SUV Aston Martin уже официально подтверждена, однако дизайн остается загадкой. Поэтому независимые дизайнеры взялись продемонстрировать собственное виденье будущей модели.
За основу был взят дизайн у суперкара DB11. По фотографии заметно, что будущий кроссовер, наверняка получит узнаваемый корпоративный стиль.
Стоит отметить, что капот на рисунке немного короче, чем того можно было ожидать. Вероятнее всего, это следствие увеличения пространства внутри автомобиля, который получил четыре двери, и достаточно много места для задних пассажиров. Остальной кузов также претерпел некоторые изменения, и ветровое стекло теперь стоит более вертикально.
Задняя часть и крыша также получились менее стремительными, что ставит под вопрос динамические характеристики будущей модели. Разумеется, сейчас мы смотрим исключительно на предварительную работу независимого дизайнера, но она основана на большом опыте, результатах других компаний и на корпоративном стиле британского бренда. Поэтому имеет все шансы на то, что бы оказаться невероятно близко к действительности.
Стоит также отметить, компания Aston Martin наверняка не станет создавать полноценный внедорожник, и представит автомобиль класса SUV, который выступит в одном классе с Lamborghini Urus.
К сожалению, говорить о каких либо подробностях по техническому оснащению очень рано. Сейчас в сети ходят только слухи, которые говорят о совершенно разных теориях - от небольших турбомоторов, до огромных «атмосферников». Также были предположения и про электрические установки. Наверняка можно сказать только одно - автомобиль никогда не получит дизельный мотор. Об этом в категорической форме высказался топ-менеджер компании Мареком Райхман.
Читайте также: Volkswagen готовит обновление популярной модели
Независимо от того, какие характеристики получит автомобиль - мы уверены, его стоимость будет соответствовать роскошным моделям, и будет доступен исключительно для самых богатых людей.
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