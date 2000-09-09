Раздел: Авто
Nissan обновил одну из самых продаваемых моделей
Внешний вид автомобиля стал более стремительным и солидным.
У компании Nissan за время ее существования было достаточно много различных удачных моделей автомобилей. Среди них особое место занимает машина под названием Qashqai. Вы только представьте, что с 2007 года с конвейеров данного автогиганта сошло более 2 миллионов машин, причем речь идет о двух поколениях машин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1od.in.ua.
Последний рестайлинг автомобиль перенес уже в этом году, в результате чего у него появился новый кузов, а также ряд других комплектаций. В результате этого машина визуально стала еще привлекательнее. Подтверждением популярности данной модели является то, что в 2017 году машина продемонстрировала уникальный показатель по продажам, у нее рост составил 90,9%. Руководство японского автомобильного гиганта отчетливо понимает что эта цифра значит и терять подобные позиции не собирается.
Именно по этой причине был проведен плановый рестайлинг модели, в результате чего возникли изменения в кузове, а именно: новая светотехника, радиаторная решетка, видоизмененные бамперы. В результате таких изменений внешний вид автомобиля стал более стремительным и солидным. Изменения также коснулись интерьера машины, здесь произошли следующие изменения: интерфейс мультимедийной системы, новый руль, кресла машины получили новый материал для отделки, в частности, кожу Nappa.
При этом не обошли изменения и технической стороны кроссовера. Чтобы придать автомобилю больше управляемости и лоска, инженеры решили пренастроить рулевое управление и подвеску. Поездка на новом автомобиле для пассажиров и водителя станет тише, что стало возможно улучшению шумоизоляционных показателей, а еще этому способствует более толстое заднее стекло.
Особенного внимания заслуживает у данной модели автомобиля интеллектуальная система, которую разработали для безопасности и комфорта пассажиров и водителя. Данная система наблюдает за автомобилем, а также за различными объектами снаружи, она анализирует постоянно ситуацию на дороге и прогнозирует как они дальше будут развиваться. Например, если на пути следования кроссовера возникнет какое-либо препятствие, система автоматически на это отреагирует и даст водителю сигнал о возможности опасности. Или другой вариант работы системы – если водитель станет засыпать за рулем, система даст ему сигнал о том, что он съезжает с полосы следования, опираясь на то, что водитель не включил повороты.
Не забыли инженеры также о комфорте и функциональное автомобиля, например, чтобы в нем было намного удобнее пользоваться мобильными средствами связи. В частности, это помогает осуществить система NissanConnect, благодаря которой можно держать связь со своими мобильным телефоном. Владельцы обновленного автомобиля в обязательном порядке обратят внимание на более интуитивную графику, которая имеет большую схожесть с приложением. С ее помощью можно с большой легкостью подключиться ко всемирной паутине интернет, к различным месенджерам, социальным сетям, пользоваться различными подсказками от TripAdvisor и т.д.
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Отдельного разговора заслуживает аудиосистема Bose, способная подарить целую палитру новых звучаний, от чего и пассажиры и водитель получат массу позитивных эмоций. Причем не имеет значения на каком сидении сидит пассажир. Богатство звука и его объемность обеспечивает расположенные в салоне автомобиля семь динамиков. И это специально разработанные, новые динамики.
У компании Nissan за время ее существования было достаточно много различных удачных моделей автомобилей. Среди них особое место занимает машина под названием Qashqai. Вы только представьте, что с 2007 года с конвейеров данного автогиганта сошло более 2 миллионов машин, причем речь идет о двух поколениях машин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1od.in.ua.
Последний рестайлинг автомобиль перенес уже в этом году, в результате чего у него появился новый кузов, а также ряд других комплектаций. В результате этого машина визуально стала еще привлекательнее. Подтверждением популярности данной модели является то, что в 2017 году машина продемонстрировала уникальный показатель по продажам, у нее рост составил 90,9%. Руководство японского автомобильного гиганта отчетливо понимает что эта цифра значит и терять подобные позиции не собирается.
Именно по этой причине был проведен плановый рестайлинг модели, в результате чего возникли изменения в кузове, а именно: новая светотехника, радиаторная решетка, видоизмененные бамперы. В результате таких изменений внешний вид автомобиля стал более стремительным и солидным. Изменения также коснулись интерьера машины, здесь произошли следующие изменения: интерфейс мультимедийной системы, новый руль, кресла машины получили новый материал для отделки, в частности, кожу Nappa.
При этом не обошли изменения и технической стороны кроссовера. Чтобы придать автомобилю больше управляемости и лоска, инженеры решили пренастроить рулевое управление и подвеску. Поездка на новом автомобиле для пассажиров и водителя станет тише, что стало возможно улучшению шумоизоляционных показателей, а еще этому способствует более толстое заднее стекло.
Особенного внимания заслуживает у данной модели автомобиля интеллектуальная система, которую разработали для безопасности и комфорта пассажиров и водителя. Данная система наблюдает за автомобилем, а также за различными объектами снаружи, она анализирует постоянно ситуацию на дороге и прогнозирует как они дальше будут развиваться. Например, если на пути следования кроссовера возникнет какое-либо препятствие, система автоматически на это отреагирует и даст водителю сигнал о возможности опасности. Или другой вариант работы системы – если водитель станет засыпать за рулем, система даст ему сигнал о том, что он съезжает с полосы следования, опираясь на то, что водитель не включил повороты.
Не забыли инженеры также о комфорте и функциональное автомобиля, например, чтобы в нем было намного удобнее пользоваться мобильными средствами связи. В частности, это помогает осуществить система NissanConnect, благодаря которой можно держать связь со своими мобильным телефоном. Владельцы обновленного автомобиля в обязательном порядке обратят внимание на более интуитивную графику, которая имеет большую схожесть с приложением. С ее помощью можно с большой легкостью подключиться ко всемирной паутине интернет, к различным месенджерам, социальным сетям, пользоваться различными подсказками от TripAdvisor и т.д.
Читайте также: В Сети появились рендеры возможного внешнего вида нового Aston Martin
Отдельного разговора заслуживает аудиосистема Bose, способная подарить целую палитру новых звучаний, от чего и пассажиры и водитель получат массу позитивных эмоций. Причем не имеет значения на каком сидении сидит пассажир. Богатство звука и его объемность обеспечивает расположенные в салоне автомобиля семь динамиков. И это специально разработанные, новые динамики.
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