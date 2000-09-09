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Раздел: Авто  
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В Киеве сфотографировали еще одного "героя парковки"

В Киеве сфотографировали еще одного "героя парковки" Водитель припарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе.

В Киеве на улице Саксаганского водитель припарковал свое авто прямо на пешеходном переходе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Фото нарушителя опубликовано на странице сообщества "Х**вый Киев" в Telegram.

"...Желаем всего плохо. Чтобы ты всю жизнь ездил по киевским дорогам", - говорится в подписи к снимку.

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С конца сентября 2018 года водители, которые будут парковать свои автомобили в неположенном месте,будут платить штраф от 255 до 1700 гривен. Кроме этого, по новым правилам штраф за превышение скорости выше 50 км/ч в городе возрастет с 510 грн до 3,4 тысячи гривен. За вождение автомобиля без прав штраф составит 20,4 тысяч гривен.
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 Теги: Киев, парковка

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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