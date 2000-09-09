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В Киеве сфотографировали еще одного "героя парковки"

В Киеве сфотографировали еще одного "героя парковки"

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С завтрашнего дня увеличивается штраф за вождение без прав В ГАИ сообщили, что с завтрашнего дня будет усилена ответственность за управление транспортным средством лицом, не имеющим на это право.

ГАИшники хотят увеличить штрафы Государственная авто инспекция Украины предлагает увеличить размеры штрафов, а также расширить полномочия инспекторов ГАИ. Среди прочего, предлагается ввести штраф в Административный кодекс за вождение автомобиля с неисправностями или такого, который запрещен к эксплуатации. Также инспекторы ГАИ против тонирования сверх нормы.