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Раздел: Авто  
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Volkswagen представит обновленный Passat

Volkswagen представит обновленный PassatАвтомобиль уже был замечен на тестовых испытаниях.

Ожидается, что вскоре состоится премьера Volkswagen Passat образца 2019 года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

Автомобиль уже был замечен на тестовых испытаниях. Судя по внешнему виду, обновленный Passat получит некое сходство с VW Arteon, однако прямого копирования производитель избежит.

Эксперты предполагают, что в техническом плане будут пересмотрены большинство составляющих автомобиля. Например, может появиться гибридная модификация GTE. Более того, не исключено, что гибридов от Passat будет несколько, чтобы удовлетворить возрастающий спрос.

Также можно с большей долей уверенности утверждать, что часть наработок, заложенных в Passat 2019 года перейдет к флагманской Skoda Superb. Обновленная версия данного автомобиля должна появиться также в будущем году.

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Не исключена также презентация гибридной модификации Superb. Поэтому остается ожидать в ближайшие месяцы свежих новостей от Volkswagen.
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 Теги: Volkswagen, Passat, обновление

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Сегодня, 18:21 » Автор: Едгар Букмирза
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