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Раздел: Авто  
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KIA показала спортивную модификацию нового Ceed

KIA показала спортивную модификацию нового CeedНовинка оснащается 1,6-литровым турбомотором.

KIA показала спортивную модификацию нового Ceed KIA анонсировала выход спортивной модификации модели KIA Ceed третьего поколения - версии Proceed. Публичный показ новинки состоится в рамках предстоящего автосалона в Париже.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

KIA Proceed от традиционной версии модели отличает особый дизайн экстерьера (новые бампера, особая оптика, спойлер, специфичные колесные диски и проч.), а также уменьшенный на 5 мм дорожный просвет и увеличенная до 4605 мм длина кузова.

Новинка оснащается 1,6-литровым турбомотором на 204 л.с., вместе с которым работает 7-скоростная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Новый KIA Proceed выйдет в продажу на европейский рынок в начале будущего года.  Другой новинкой корейской марки стал заряженный хетчбэк KIA Ceed GT, выполненный в спортивной стилистике и оснащенный тем же 1,6-литровым турбомотором мощностью 204 л.с.

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Объем продаж модели KIA Ceed в этот период составил 1371 ед., что на 26,5% больше результата прошлого года - 1084 ед.
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 Теги: KIA, Ceed, модификация

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Сегодня, 19:52 » Автор: Едгар Букмирза
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