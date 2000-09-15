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Раздел: Авто  
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Daimler представил модель EQC

Daimler представил модель EQCВнедорожники были узкоспециализированной техникой.

Электрическая эра – неизбежное будущее транспортной сферы. Она уже перешагнула ее порог, чувствует себя хозяйкой, но в полную силу еще не развернулась. Переворот уже начался, и в ближайшие два-три года он приобретет должный размах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на carclub.

Сценарий будет тот же, что с популяризацией автомобилей сегмента SUV. Сначала внедорожники были узкоспециализированной техникой, затем стали атрибутом «роскоши». Позже появились паркетники, которые с годами становились все меньше и дешевле. И вот уже никого не удивляет, когда под «джип» маскируется малыш Kia Picanto или рабоче-крестьянская «Лада Гранта».

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Первой в 2015 году была Tesla Model X. Двухмоторный электрокроссовер в то время был машиной для гиков, ярых фанатов новых технологий. Он и сейчас поражает возможностями: мощность – от 328 до 773 л.с., запас хода на одной зарядке – от 380 до 480 километров, емкость батарей – от 75 до 100 кВт*ч. Плюс кузов с оригинальными подъемными дверями.
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 Теги: Daimler, EQC

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Сегодня, 23:08 » Автор: Едгар Букмирза
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