Раздел: Авто
Замена евробляхам: найдено решение
Покупая автомобили из этого списка, вы сможете сэкономить.
Любой владелец автомобиля на Еврономерах вам скажет: за 3500 долларов в Украине можно купить только ВАЗ или Ланос, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Твоя Машина
И что за эти деньги однозначно лучше «Бумер» или «Мерс» на бляхах. Но это не совсем так. Есть пять машин в этой ценовой категории, которые могут составить достойную конкуренцию нерастаможенным машинам с учетом их безопасности и ремонтопригодности. Предлагаем Вашему вниманию следующую альтернативу евробляхам:
1. Chevrolet Aveo.
Самое распространенное авто на нашем рынке в этом бюджете, и при этом самый интернациональный - в ЕС продавался как Chevrolet Kalos, в Австралии - Holden Barina, а в Канаде это был вообще Suzuki Swift +.
2. Renault Symbol
Простой и надежный француз. Symbol - это приятное исключение из правила о трех «Ф» (можете загуглить, если не знаете). Машина разрабатывалась и готовилась для развивающихся стран - она имеет, наверное, лучшую коррозионную стойкость и защиту от плохих дорог.
3. Citroen Berlingo
Как и его брат-близнец Peugeot Partner - отличное предложение для хозяйственных владельцев или малого бизнеса. Производство началось только в 1998 и продолжалось до 2010 г., параллельно с новым поколением. В 2003 году был рестайлинг, который подправил безопасность и дизайн.
4. Fiat Siena
Бразильская версия Punto завозилась к нам только официально. Не стал популярным по многим причинам, хотя машина достаточно хороша. Машина проектировалась изначально для развивающихся стран - потому большой багажник, высокий клиренс и простая конструкция здесь присутствуют.
5. Geely MK.
Читайте также: Kia Ceed GT получил ряд интересных изменений
Один из самых популярных китайцев на нашем рынке построен на базе Toyota Vios (вариация Yaris для рынка Азии) с лицензионной копией старых двигателей Toyota.
Любой владелец автомобиля на Еврономерах вам скажет: за 3500 долларов в Украине можно купить только ВАЗ или Ланос, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Твоя Машина
И что за эти деньги однозначно лучше «Бумер» или «Мерс» на бляхах. Но это не совсем так. Есть пять машин в этой ценовой категории, которые могут составить достойную конкуренцию нерастаможенным машинам с учетом их безопасности и ремонтопригодности. Предлагаем Вашему вниманию следующую альтернативу евробляхам:
1. Chevrolet Aveo.
Самое распространенное авто на нашем рынке в этом бюджете, и при этом самый интернациональный - в ЕС продавался как Chevrolet Kalos, в Австралии - Holden Barina, а в Канаде это был вообще Suzuki Swift +.
2. Renault Symbol
Простой и надежный француз. Symbol - это приятное исключение из правила о трех «Ф» (можете загуглить, если не знаете). Машина разрабатывалась и готовилась для развивающихся стран - она имеет, наверное, лучшую коррозионную стойкость и защиту от плохих дорог.
3. Citroen Berlingo
Как и его брат-близнец Peugeot Partner - отличное предложение для хозяйственных владельцев или малого бизнеса. Производство началось только в 1998 и продолжалось до 2010 г., параллельно с новым поколением. В 2003 году был рестайлинг, который подправил безопасность и дизайн.
4. Fiat Siena
Бразильская версия Punto завозилась к нам только официально. Не стал популярным по многим причинам, хотя машина достаточно хороша. Машина проектировалась изначально для развивающихся стран - потому большой багажник, высокий клиренс и простая конструкция здесь присутствуют.
5. Geely MK.
Читайте также: Kia Ceed GT получил ряд интересных изменений
Один из самых популярных китайцев на нашем рынке построен на базе Toyota Vios (вариация Yaris для рынка Азии) с лицензионной копией старых двигателей Toyota.
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