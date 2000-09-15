Раздел: Авто
Названы главные ошибки, допускаемые при парковке
Эти три ошибки чаще всего совершают начинающие водители.
Опытные водители уверены: ошибки при парковке допускают только «чайники», которые купили водительское удостоверение или только что закончили автошколу. Впрочем, судя по тому, что мы ежедневно видим на улицах, ситуация совсем другая. Мы расскажем о 3 самых распространенных ошибках современных автомобилистов при парковке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автовод.
Парковка - это целое искусство, процесс, требующий от водителя максимальной концентрации, предельной аккуратности и определенных знаний. Для начинающих водителей маневрирования на парковке часто превращается в сплошной кошмар. Оно и неудивительно, ведь виной всему - неопытность.
Проехав несколько тысяч километров, среднестатистический водитель - особо тяжелые случаи мы не рассматриваем - приобретает определенный опыт. Он чувствует себя гораздо спокойнее и свободнее как в потоке, так и на парковке. Промахов становится меньше, в автосервис, чтобы подлатать бампер, приходится обращаться реже. Да и вообще - навыки улучшаются с каждым днем!
Умный в гору не поедет
Чтобы поскорее попасть домой - на любимый диван, к телевизору или ужин - многие водители оставляют автомобили угодно. Нередко авто паркуют и на крутом склоне, крайне опасно. Разве можно быть полностью уверенным в том, что механизмы ручного тормоза или трансмиссии удержат транспортное средство в неподвижном состоянии, если у него влетит другое авто?
Моя хата с краю
Въезды-выезды или повороты - также далеко не самые удачные места для парковки. Водители, которые предпочитают их, не задумываются о том, что своим транспортом они, как минимум, перекрывают обзор другим участникам движения. К тому же такие выходки могут привести к повреждению авто - мимо может проехать габаритный мусоровоз, блондинка на крузак или простой водитель Ланосе с «шашкой».
Очень-очень тесно
Посмотрите, как припаркованные автомобили на огромных стоянках торговых центров. Подавляющее большинство граждан стремится припарковать своего железного коня как можно ближе к входу, даже если все места там уже заняты. Как правило, такие водители пропихиваются в узкие щели, перекрывая дорогу пешеходам и другим автомобилям.
Читайте также: В Киеве сфотографировали еще одного "героя парковки"
Нередко таких хитрецов ждут сюрпризы - вмятины и царапины.
Опытные водители уверены: ошибки при парковке допускают только «чайники», которые купили водительское удостоверение или только что закончили автошколу. Впрочем, судя по тому, что мы ежедневно видим на улицах, ситуация совсем другая. Мы расскажем о 3 самых распространенных ошибках современных автомобилистов при парковке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автовод.
Парковка - это целое искусство, процесс, требующий от водителя максимальной концентрации, предельной аккуратности и определенных знаний. Для начинающих водителей маневрирования на парковке часто превращается в сплошной кошмар. Оно и неудивительно, ведь виной всему - неопытность.
Проехав несколько тысяч километров, среднестатистический водитель - особо тяжелые случаи мы не рассматриваем - приобретает определенный опыт. Он чувствует себя гораздо спокойнее и свободнее как в потоке, так и на парковке. Промахов становится меньше, в автосервис, чтобы подлатать бампер, приходится обращаться реже. Да и вообще - навыки улучшаются с каждым днем!
Умный в гору не поедет
Чтобы поскорее попасть домой - на любимый диван, к телевизору или ужин - многие водители оставляют автомобили угодно. Нередко авто паркуют и на крутом склоне, крайне опасно. Разве можно быть полностью уверенным в том, что механизмы ручного тормоза или трансмиссии удержат транспортное средство в неподвижном состоянии, если у него влетит другое авто?
Моя хата с краю
Въезды-выезды или повороты - также далеко не самые удачные места для парковки. Водители, которые предпочитают их, не задумываются о том, что своим транспортом они, как минимум, перекрывают обзор другим участникам движения. К тому же такие выходки могут привести к повреждению авто - мимо может проехать габаритный мусоровоз, блондинка на крузак или простой водитель Ланосе с «шашкой».
Очень-очень тесно
Посмотрите, как припаркованные автомобили на огромных стоянках торговых центров. Подавляющее большинство граждан стремится припарковать своего железного коня как можно ближе к входу, даже если все места там уже заняты. Как правило, такие водители пропихиваются в узкие щели, перекрывая дорогу пешеходам и другим автомобилям.
Читайте также: В Киеве сфотографировали еще одного "героя парковки"
Нередко таких хитрецов ждут сюрпризы - вмятины и царапины.
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