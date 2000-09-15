Раздел: Авто
Bugatti поделилась планами по выпуску новых моделей
Компания выпустит еще три модификации – Roadster, Super Sport и Superlight.
Только недавно мы смотрели новую новую модель Bugatti Divo, построенную на базе знаменитого гиперкара Chiron. Но сейчас появились сведения о том, что компания готовит еще три модификации - каждая со своими особенностями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Auto-Fan.
Если Вы думали, что Bugatti Divo это последнее переосмысление гиперкара Chiron – то вы ошибались. По данным журнала Automobile Magazine, Bugatti работает, как минимум, еще над тремя модификациями: Superlight, Super Sport и Roadster. И все они нацелены на возведение тех или иных особенностей автомобиля на новый уровень.
Одним из следующих автомобилем станет модель Chiron Superlight - автомобиль нацеленный на максимальное снижение массы. Помимо этого будет значительно доработана аэродинамика. После чего будет выпущена трековая версия Chiron Super Sport, на которой применят все разработки по аэродинамике и уменьшению веса, но с дополнительным уклоном на спортивное использование.
Но самым интересным вариантом станет Bugatti Chiron Roadster. Как понятно из названия - автомобиль получит открытый верх, но станет самым медленным и тяжелым в линейке (возможно). Хотя ранее компания заявляла о том, что подобная версия никогда не будет выпущена.
Остается увидеть, как клиенты Divo будут реагировать на эти дополнительные модели, тем более, что все три будут выпускаться в очень ограниченных сериях. Хотя не удивительно, что компания стремиться заработать как можно больше денег на быстро растущем рынке премиальных автомобилей. Уже вплотную приближаются к ней Pagani Huayras и Koenigseggs.
Конечно сейчас подробности неизвестны, но можно с уверенностью сказать, что все три версии будут оснащаться уже знакомым нам мотором W16 от Bugatti с рабочим объемом 8,0 литра. Характеристики и мощность могут быть совершенно разными, в зависимости от модели.
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Помимо этого, в Bugatti заинтересовались возможностью создать полностью электрический гиперкар. Подобная модель может появиться, но компании придется сотрудничать с Porsche или Rimac, у которых уже имеется опыт в данных разработках.
Только недавно мы смотрели новую новую модель Bugatti Divo, построенную на базе знаменитого гиперкара Chiron. Но сейчас появились сведения о том, что компания готовит еще три модификации - каждая со своими особенностями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Auto-Fan.
Если Вы думали, что Bugatti Divo это последнее переосмысление гиперкара Chiron – то вы ошибались. По данным журнала Automobile Magazine, Bugatti работает, как минимум, еще над тремя модификациями: Superlight, Super Sport и Roadster. И все они нацелены на возведение тех или иных особенностей автомобиля на новый уровень.
Одним из следующих автомобилем станет модель Chiron Superlight - автомобиль нацеленный на максимальное снижение массы. Помимо этого будет значительно доработана аэродинамика. После чего будет выпущена трековая версия Chiron Super Sport, на которой применят все разработки по аэродинамике и уменьшению веса, но с дополнительным уклоном на спортивное использование.
Но самым интересным вариантом станет Bugatti Chiron Roadster. Как понятно из названия - автомобиль получит открытый верх, но станет самым медленным и тяжелым в линейке (возможно). Хотя ранее компания заявляла о том, что подобная версия никогда не будет выпущена.
Остается увидеть, как клиенты Divo будут реагировать на эти дополнительные модели, тем более, что все три будут выпускаться в очень ограниченных сериях. Хотя не удивительно, что компания стремиться заработать как можно больше денег на быстро растущем рынке премиальных автомобилей. Уже вплотную приближаются к ней Pagani Huayras и Koenigseggs.
Конечно сейчас подробности неизвестны, но можно с уверенностью сказать, что все три версии будут оснащаться уже знакомым нам мотором W16 от Bugatti с рабочим объемом 8,0 литра. Характеристики и мощность могут быть совершенно разными, в зависимости от модели.
Читайте также: В Киеве сфотографировали еще одного "героя парковки"
Помимо этого, в Bugatti заинтересовались возможностью создать полностью электрический гиперкар. Подобная модель может появиться, но компании придется сотрудничать с Porsche или Rimac, у которых уже имеется опыт в данных разработках.
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